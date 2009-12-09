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لعبة الحب والاسئلة .. (نص هائم)


سلام كاظم فرج
الحوار المتمدن-العدد: 5638 - 2017 / 9 / 13 - 12:45
المحور: الادب والفن
    


لعبة الحب والاسئلة.... نص هائم
سلام كاظم فرج..
ما زلت طفلا في لعبة الحب..
ما زلت طفلا في لعبة الأسئلة...
سوبر سريالي ذاك الأول في الصنع
أخذ شيئا من ارسطو
واشياءَ من سلفادور دالي...
لكنه كان الأول.. فكيف لم يخطر في بالي
ان الأول لا يأخذ من الثاني ..؟
وكيف يمكنني ان أفهم ان أضلاعي كانت تتناسل حواءات.. ؟
وان ثمة حية.. في الأفق ستقتل..افواجا من اهل الصين.. وترسلهم لنار ارسطو. لأنهم أكلوا تفاحة؟
وكل لوحات دالي ستكون وقودا للنار؟
مضت عصور من عمري وعمر الأرض.. وما زلت أتساءل
كيف يمكن لبيكاسو ان يكون شريكا لفرانكو..
ويقتسم معه بيتا من نار
وكيف يمكن ليدي ابي لهب ان تكون كيدي جيفارا..؟
ما زلت طفلا في لعبة الحب والاسئلة..





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سلام كاظم فرج

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - سلام كاظم فرج - لعبة الحب والاسئلة .. (نص هائم)