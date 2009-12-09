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المؤتمر الوطني(19) لاتحاد كتاب المغرب في طنجة


ادريس الواغيش
الحوار المتمدن-العدد: 5638 - 2017 / 9 / 13 - 00:58
المحور: الادب والفن
    


بلاغ: المؤتمر الوطني(19) لاتحاد كتاب المغرب في طنجة
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عقد المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب اجتماعا عاديا بمقر الاتحاد بالرباط، بتاريخ 09 شتنبر 2017، خصص للنظر في قرار تنظيم المؤتمر الوطني التاسع عشر المقبل للاتحاد.
وبعد أن وقف المكتب التنفيذي عند الإكراهات التنظيمية التي حالت دون عقد المؤتمر الوطني التاسع عشر في الوقت المناسب، وبعد أن تبين للمكتب أنه يتعذر عقد المؤتمر المقبل بمدينة مراكش، كما كان مقررا في وقت سابق، وذلك لاعتبارات لوجستيكية محضة، فإن المكتب التنفيذي يعلن لأعضاء الاتحاد وللرأي العام الثقافي عن تنظيم مؤتمر الاتحاد التاسع عشر بمدينة طنجة، أيام 24-25-26 نونبر 2017.
وبالمناسبة نفسها، تداول المكتب التنفيذي حول بعض الترتيبات والإجراءات التي سيتم الإعلان عنها في بلاغات تالية، والمتعلقة بضمان تنظيم جيد للمؤتمر الوطني التاسع عشر المقبل، الذي اختارت له اللجنة التحضيرية شعار "اتحاد كتاب المغرب: نحو أفق تنظيمي وثقافي جديد".
عن المكتب التنفيذي





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ادريس الواغيش

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - ادريس الواغيش - المؤتمر الوطني(19) لاتحاد كتاب المغرب في طنجة