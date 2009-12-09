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قاوم ولا تستسلم، إن كنت إنسانا...


محمد الحنفي
الحوار المتمدن-العدد: 5573 - 2017 / 7 / 6 - 15:34
المحور: الادب والفن
    


فأنت في هذي الحياة...
إن لم تقاوم...
تتحول...
إلى ضحية...
فالسياسات المتبعة...
في واقعنا...
هجوم...
على كل البشر...
اللا يقوم...
وأنت لا تكتسب...
أية قيمة...
حتى تقاوم...
حتى لا تصير...
ضحية...
لهذي السياسات...
اللا تحترم...
إنسانية تتوحد...
تتطور...
تتقدم...
في كل اتجاه...
لتصير دائسة...
لكل ما في الحياة...
******
وأنت حين تقاوم...
تحمي الحياة...
تحمي الإنسان...
تدافع...
عن كل حقوق الإنسان...
تحطم كل أصنام البشر...
المنتصبة...
******
فعلاقات الاستعباد...
قائمة...
في كل هذ الوطن...
في كل الجماعات...
أصنام...
يعبدها المستلبون...
وفي كل مدينة...
أصنام...
يعبدها...
كل فقراء المدن...
اللا يملكون الحقوق...
******
والأصنام معتقدة...
أنها فوق البشر...
وهي من صنع البشر...
أنها آلهة للعبادة...
أنها آلهة للركوع...
أنها آلهة للسجود...
والركوع / السجود لا يلتئما...
إلا بفقدان الشعور...
إلا بتكميم الأفواه...
إلا بفقدان التحرر...
ويصير الفقراء عبيدا...
ليصير الإنسان...
مفتقدا...
فيما بينهم...
******
والأصنام أسياد...
في هذا الوطن...
والأسياد أصنام...
والفقراء عبيد...
والعبيد لا يصيرون...
إلا فقراء...
يخدمون الأرض...
لا يستفيدون...
مما يخدمون...
ينتجون البضائع...
لا يستفيدون...
مما ينتجون...
لأن الأرباب / الأسياد / الأصنام...
لا يتركون شيئا...
لمن يخدم الأرض...
لا يتركون شيئا...
للعبيد المنتجين...
واليقدمون الخدمات...
يصيرون عبيدا...
بأجور زهيدة...
لا يستطيعون بها...
إقامة شأن الحياة...
وشأن الحياة...
لا يستقيم...
إلا بالتحرر...
إلا برفض الركوع / السجود...
للأرباب / الأسياد / الأصنام...
******
والتحرير لا يتحقق...
إلا بتحرير الإنسان...
لأن التحرير حق الإنسان...
والإنسان ليس إنسانا...
إلا بمقاومة...
تحررية...
متلائمة...
مع شأن الإنسان...
******
فيا وطني...
لماذا لا تنبت التربة...
إلا الأسياد / العبيد؟...
إلا المستعبدين / الأصنام؟...
لماذا لا يصير الفقير...
إنسانا...
بكرامته؟...
لماذا لا يحطم الفقراء...
أصنام العبادة؟...
لماذا لا يصير الشعب...
سيد نفسه؟...
لماذا لا نختصر...
كل البشر...
في تحرير الإنسان؟...
في صيرورة الشعب...
سيد نفسه؟...
لإسقاط الاستعباد...
لبناء...
ديمقراطية الشعب...
لتحقيق العدالة...
بتوزيع الثروات...
وتقديم الخدمات
******
وأنت في هذي الحياة...
لماذا...
لا تقاوم الاستعباد؟...
لماذا...
لا تقاوم الاستبداد؟...
لماذا...
لا تقاوم الاستغلال؟...
لماذا...
قبول الركوع / السجود...
لكل الأرباب؟...
لكل الأسياد؟...
لكل الأصنام؟...
******
ونحن في هذا الوطن...
لا نقاوم...
كل الأرباب...
لا نقاوم...
كل الأسياد...
لا نقاوم...
كل الأصنام...
لا نتذكر...
في كل ما نمارسه...
أن من لا يقاوم...
يصير عبدا ذليلا...
لا يتقن...
إلا الركوع / السجود...
لا يعرف أي طريق...
توصله...
إلى تحرير نفسه...
ليموت عبدا ذليلا...
لأن الأرباب / الأسياد / الأصنام...
لا تحرر كل العبيد...
لا تحرر بعض العبيد...

ابن جرير في 12 / 05 / 2015

محمد الحنفي





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محمد الحنفي

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