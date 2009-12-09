

يعقوب زامل الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 5573 - 2017 / 7 / 6 - 15:34

المحور: الادب والفن









بأي مأمن من اللهب،

وفي أي جهة من القلب

أمد وريدك؟

بحضن غيمة

يشير إله التلميح إليها

أو بأي ما تبقى من الليل

يتجلى بما يشاء؟

هكذا دائما

على شفتين كضفتي احتواء

وأنتِ طفلة

يأخذكِ مآل اللمس بعيداً

يشحن جسدكِ بالسوسن الفارع

وبالسنابل التي تنضج

بزغب النساء.