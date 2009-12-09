

قاسم عيدو مراد

الحوار المتمدن-العدد: 5573 - 2017 / 7 / 6 - 08:36

المحور: الادب والفن









خلف إيقاعات

ليلي الطويل

يصرخ صمتي

يسأل اللا شيء

أ وجدتم أبي

في أشيائكم

يغدو نحو القبر

أواه

خنجر الردى

في خاصرتي

يا أبتي

شبح الموت

يطارد مهجتي

في عالم أحزاني

في متاهة

من جثث الأموات

في حقول القمح اليابسة

في كل شيء

أواه

قيد الموت براءتي

في زنزانة الظلام.