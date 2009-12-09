

سعد محمد مهدي غلام

الحوار المتمدن-العدد: 5573 - 2017 / 7 / 6 - 08:35

المحور: الادب والفن









تقرأ في الفنجان !!! تفك السحر المعقود ؟؟؟!

تريني صدى الشهوات

على كفي الخطوط متشابكة

هناك عيون تبحلق بي في القعر ساقها كشفته من عنقه حتى اخمصه املس

ترتشف رعشات النشوة

تكبلني!!

تنشيني !!

تلظيني !!

الهث الكيريصب زئر الفوران

الوان بين البني وبياض بطن الفنجان

رسمت ؛ عليها رأس الله

هي قالت هذا:بالهمس الشهي

بينكم قلامة شظية نظرة

فرشت لك وسائد السندس

قاب لعقة وتنال مبتغاك

الجبار الوحيد على ان يكون بكل الاماكن

يتغرغربكاس الكرستال الازرق :نبيذا احمر

غيرخافية معالم انتشاءه وقد هم بها

وهو يحدق بنهديها وساقيها

ناديته : ربي امنحي بعض رضاها

تنبه لي !!

بعد فوات الاوان؟؟؟؟!!!!!