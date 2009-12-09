

يعقوب زامل الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 5572 - 2017 / 7 / 5 - 15:55

المحور: الادب والفن









لم نحدد موعداً

وبنفس الرائحة الشبيهة بالنداء.

ليس بسبب تراكم السنين

وليس بسبب الرعب المختبئ

بهشاشة نواحنا،

ألتقط لطفاً من روحه

وجزء كبير مني

وجاء ليراني.

ودون أن نقاوم دموعنا في العناق

مضينا إلى شحوب آخر.

كنا نصلح عيوب سكوننا المحاط بالثلج

بتقاليدنا الضوئية المأهولة

تعودنا اجتياز ممر البراكين

بدوينا المحاط بنهاية القرون..

باكتمال سن رشد احشاءنا

حاولنا ،

يا سيدي، الصوت القرين،

أن ننزل من شقوقنا، معاً!