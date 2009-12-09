

قاسم عيدو مراد

الحوار المتمدن-العدد: 5572 - 2017 / 7 / 5 - 04:44

المحور: الادب والفن









صديقي

بينَ خيوطِ الكفنِ

يصارع نبضات الموت

في متاهاتِ الحزنِ

من جحيمِ آبٍ

ماتت فيه الحياة

يا صديقي ..

أرتدي معطف الخلود

وسِر نحو قطرةِ نورٍ

بصمتٍ عميق

كفاك أن تصرخ

في قبورٍ

على ضفافِ بحرٍ

من آهاتِ حلمٍ

لم يتحقق

عواصف اليأس

وظلّ الريح

يصارعا مهجتي

بعزفٍ

من آهاتِ قبرٍ

على ضفافِ بحرِ صدري

آهٍ

العزف على أوتارِ الجيتارِ

طريقٌ إلى جحيمِ ظلٍّ

ريحه

كوابيس في اليقظةِ

لا شيء

هنا يا صديقي

سوى نزف الدم

على أوراقِ

فصل الموتِ

فيرقص ظلّ الضوء

على لافتة قبرِ شاعرٍ

ويسخر

من الشعراء

هذا كلّ شيء

يا صديقي

