أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - قاسم عيدو مراد - قبور على ضفاف البحر


اخر الافلام











المزيد.....

قبور على ضفاف البحر


قاسم عيدو مراد
الحوار المتمدن-العدد: 5572 - 2017 / 7 / 5 - 04:44
المحور: الادب والفن
    


صديقي
بينَ خيوطِ الكفنِ
يصارع نبضات الموت
في متاهاتِ الحزنِ
من جحيمِ آبٍ
ماتت فيه الحياة
يا صديقي ..
أرتدي معطف الخلود
وسِر نحو قطرةِ نورٍ
بصمتٍ عميق
كفاك أن تصرخ
في قبورٍ
على ضفافِ بحرٍ
من آهاتِ حلمٍ
لم يتحقق
عواصف اليأس
وظلّ الريح
يصارعا مهجتي
بعزفٍ
من آهاتِ قبرٍ
على ضفافِ بحرِ صدري
آهٍ
العزف على أوتارِ الجيتارِ
طريقٌ إلى جحيمِ ظلٍّ
ريحه
كوابيس في اليقظةِ
لا شيء
هنا يا صديقي
سوى نزف الدم
على أوراقِ
فصل الموتِ
فيرقص ظلّ الضوء
على لافتة قبرِ شاعرٍ
ويسخر
من الشعراء
هذا كلّ شيء
يا صديقي





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
قاسم عيدو مراد

إجمالي القراءات: 0
المقالات المنشورة: 0
- عزف على وتر الموت
- عاصفة ثلجية
- متاهة
- حروفٌ في ربطةِ عنقِ شاعرٍ
- حاكمنا والموت
- صرخة عاشق
- الطريق إلى الجحيم
- أرسميني كما شئتِ
- أنا وظلّي
- شنكال
- مرة أخرى
- قصة حب
- الحكومة ستبقى
- كلكامش والسياب

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- ترامب موضوع مسابقة للرسوم الساخرة في إيران
- بي بي سي تستثمر 34 مليون جنيه استرليني في برامج الأطفال
- أزمة قضائية بين محمد فؤاد وتامر عبد المنعم بسبب -الضاهر-
- روايات... أبطالها أشهر الأدباء
- إطلاق النسخة الحادية عشر من مهرجان الأدب الموريتاني
- افتتاح دور سينما -جوالة- في موسكو
- إيران تنظم مسابقة -ترامبيزم- للرسوم الساخرة من الرئيس الأمري ...
- هل المعارك الفنية حقيقية أم مفتعلة؟ شاهد الحقيقة
- فنان إيطالي يستخدم جرارا ومحراثا لرسم صورة للرئيس الروسي بوت ...
- اتحاد الأدباء يحتفل بالنصر على داعش في الموصل

المزيد.....
كتب ودراسات
- أسس الإبداع الفني عند دوستويفسكي / شاهر أحمد نصر
- خربشات / د.رياض حسن محرم
- ديوان الحكايا / إبراهيم مشارة
- فن الرواية / ميلان كونديرا
- الأدب المقارن الظهور والنشأة / أكثيري بوجمعة
- وهج الأربعين دراسات في الأدب والنقد ومجموعة كتب / إبراهيم مشارة
- انا زهرة برية / لويس ياقو
- عتمة الرؤيا لصنم الكتبة - 08 - / نجيب طلال
- نصوص عابثة / ماهر رزوق
- جسد ضيق / هويدا صالح

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,372,896
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - قاسم عيدو مراد - قبور على ضفاف البحر