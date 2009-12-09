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كلمات إلى ولدي ..


جعفر المهاجر
الحوار المتمدن-العدد: 5569 - 2017 / 7 / 2 - 00:44
المحور: الادب والفن
    


كلمات إلى ولدي..
جعفر المهاجر.
وإنَما أولادُنا بيننا
أكبادُنا تمشي على الأرضٍ
لو هبًت الريحُ على بعضهمْ
لآمتنعتْ عينٌ من الغمضٍ
حطان بن المعلى.
من أين أبدأ بالكلام
والدمع من عيني آنهملْ؟
ياساكنا في أضلعي
الدارُ بعدك كالطللْ
لقد علتها غبرةٌ
وعُشبُها الزاهي ذبلْ
جسمي نحيلٌ يابنيْ
غزته أنواع العٍللْ
شَوَتهُ نيران الجوى
ورحمة الله البدلْ
حزني عميقٌ يابنيْ
والحزن لو دام قتلْ
ليلي طويلٌ يابني
ضاقت بعيني السبُلْ
في جانحي لواعجٌ
والجرحُ لما يندملْ
قد تاه فكري يابنيْ
والصب عن روحي رحلْ
هوج الرياح لعبن بي
والشيب في رأسي آشتعلْ
ولدي .. حبيبي .. مقلتيْ
قد جف في روحي الأملْ
وتاه فكري سارحا
والصبر عني قد رحلْ
غاب الضياءُ عن الطريقْ
وقد دنا مني الأجلْ
وكل آمالي ذوت
ونجم أحلامي أفلْ
وأمضني طول النوى
إلى متى هذا الزعل؟
مذ جئتَ للدنيا ُبني
أخشى عليك من البللْ
وكنت شريان الفؤادْ
رغم التهور والخطلْ
فكم شبعت من الضنى
وكم لقيت من الوجل ؟
ماآلدنيا إلا رحلةٌ
فيها المرارة والعسلْ
هذا أتاها صارخا
وذاك عنها قد رحلْ
والغصن غنى مورقا
وبعد أيام ذبلْ
سلكت دربا شائكا
ولجت في أمر جلل
خوفي عليك من الهوى
من الغواية والزللْ
الغيُ دربً موحشٌ
والذئب لايحمي الحَمَلْ
والطيشُ بئرٌ مظلم ٌ
والمستنير هو البطل
وفي الجفاء مواجعً
أشد من وقع الأسلْ
إن التجافي عثرة
والمرء لو تابَ أعتدلْ
فكرْ مليّا يابنيْ
وحذاري من هذا الغفْلْ
أمحقْ بني هذا الجفا
لتلتقي منا المقلْ؟
واقبل عتابي يابنيْ
فالعقلُ نبراس الرجلْ
من راجع النفس آرتقى
وسار للتوب حصلْ
أدعو من الله العلي
يشفيك من داء الهزلْ
ربُ السماوات العلى
لو شاء أمرا قد فعلْ
طهر ضميرك يابني
ولربك الهادي ابتهلْ
هذا كتابي يابنيْ
مكنونه بدمي أكتملْ
أقرأه حرفا إثر حرف
وآترك شعورك بالمللْ
فإن فهمت حروفه
أقدم على خير العملْ
وختامها من مهجتي
أهديك آلاف القُبلْ
جعفر المهاجر.
1/7/2017





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جعفر المهاجر

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