

يعقوب زامل الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 5568 - 2017 / 7 / 1 - 19:43

المحور: الادب والفن









ليس غير البحر

أثقل من جناحيك،

وليس غيرك يقطع المسافة.

:

تحت هذا الغاب الذي يخبئني

لا سكين تعريه من دبرٍ

ولا يقتل الشجرة شزراً.

:

كيف لا يعترينا افعوان التلوي

وفينا دوّيٌ

مليء بالأذرع؟

:

ما يختلج في صدورنا من نور

عروق ينابيع

وجزء مفقود نسعى إليه.

:

زهرتان ترتديان دمي:

ياسمينةُ تُنقْطُ شفتيكِ

واقحوانة فمي إناء؟

:

دون ارتقاء قصيدتي

كيف لامرأة مثلكِ

أن تصل لثغري؟

:

أُغرقي هذه الاغنية المتوحشة:

بين تلافيف هذياني

والقمر بين نهديكِ.

:

ليس ما بيننا، سوى

عمق شهقتين

وهواء يطير.

:

سأنضبُ

عندما يكف الموج عن الغناء

ووجنتيكِ عن الخجل.

:

كيف سيرتلون حروفي الساخنة،

وأنا الذي يُغَنى

ولا يَنطقُ؟.

:

إلى بحيرة سُمَّيت باسمكِ،

كما يفعل الغمام الأبيض،

ثمة لا أعرفُ مَنْ ، سيرافقني.