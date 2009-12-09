أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - يعقوب زامل الربيعي - لا أعرف ثَمَة من !...


اخر الافلام











المزيد.....

لا أعرف ثَمَة من !...


يعقوب زامل الربيعي
الحوار المتمدن-العدد: 5568 - 2017 / 7 / 1 - 19:43
المحور: الادب والفن
    


ليس غير البحر
أثقل من جناحيك،
وليس غيرك يقطع المسافة.
:
تحت هذا الغاب الذي يخبئني
لا سكين تعريه من دبرٍ
ولا يقتل الشجرة شزراً.
:
كيف لا يعترينا افعوان التلوي
وفينا دوّيٌ
مليء بالأذرع؟
:
ما يختلج في صدورنا من نور
عروق ينابيع
وجزء مفقود نسعى إليه.
:
زهرتان ترتديان دمي:
ياسمينةُ تُنقْطُ شفتيكِ
واقحوانة فمي إناء؟
:
دون ارتقاء قصيدتي
كيف لامرأة مثلكِ
أن تصل لثغري؟
:
أُغرقي هذه الاغنية المتوحشة:
بين تلافيف هذياني
والقمر بين نهديكِ.
:
ليس ما بيننا، سوى
عمق شهقتين
وهواء يطير.
:
سأنضبُ
عندما يكف الموج عن الغناء
ووجنتيكِ عن الخجل.
:
كيف سيرتلون حروفي الساخنة،
وأنا الذي يُغَنى
ولا يَنطقُ؟.
:
إلى بحيرة سُمَّيت باسمكِ،
كما يفعل الغمام الأبيض،
ثمة لا أعرفُ مَنْ ، سيرافقني.





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
يعقوب زامل الربيعي

إجمالي القراءات: 602,993
المقالات المنشورة: 500
- طيرانٌ من أجل كتفيكِ!..
- خاصرة برسمِ الطعن!..
- ما يحصل، أننا معاً...
- تلقائية الاذرع ..
- قاربكِ الملح!..
- روحك المشابهة !..
- عَطش القطرات!..
- فرس الارض المجنحة...
- الدالة !...
- كدنا نتنفس بعضنا!..
- شامة !..
- لأنبعاث أكثر..
- الاتجاهات تنبُت حُباً...
- روح الناضج!..
- شبيدي !..
- أتلك استحالة ؟!..
- أغدق...
- ذات المناخ !...
- لروزا أيريك كارافال / تشيلي..
- كذبة، بطعم شفتين!..

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- -قرطاج- يحتفي بالموسيقى التونسية في عيدها الـ60
- اتحاد كتاب المغرب يعتزم تأسيس فرع جديد بباريس
- مسرحية الجدة العيون السوداء
- المنظمة الطلابية للحزب الشيوعي العراقي تزور الشاعر عريان الس ...
- فاسيرمان: الهجوم الكيميائي الجديد سيكون مسرحية محبوكة جيدا
- إلغاء مهرجان مراكش السينمائي بسبب شركة فرنسية
- الفنان المصري ياسر جلال يبكي على الهواء.. والسبب؟
- مصر ترد على إضاعة الوقت دون إتمام الدراسات الفنية لسد النهضة ...
- حفل إطلاق رواية -حارس العشق الإلهى.. التاريخ السرى لمولانا ج ...
- صدور رواية -مانيكير- للكاتب الشاب أحمد القاضي

المزيد.....
كتب ودراسات
- خربشات / د.رياض حسن محرم
- ديوان الحكايا / إبراهيم مشارة
- فن الرواية / ميلان كونديرا
- الأدب المقارن الظهور والنشأة / أكثيري بوجمعة
- وهج الأربعين دراسات في الأدب والنقد ومجموعة كتب / إبراهيم مشارة
- انا زهرة برية / لويس ياقو
- عتمة الرؤيا لصنم الكتبة - 08 - / نجيب طلال
- نصوص عابثة / ماهر رزوق
- جسد ضيق / هويدا صالح
- عشق البنات / هويدا صالح

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,372,459
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - يعقوب زامل الربيعي - لا أعرف ثَمَة من !...