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مكارم المختار
الحوار المتمدن-العدد: 5568 - 2017 / 7 / 1 - 15:28
المحور: الادب والفن
    







دعني ..



دعني ... دعني اقول فيك وعيناي مضت



وأنت كـ من يدعى قلبه رغما!



أ يرضيك لـ قلبي يمضي بك سقما



أيا هذا من انت من الخصم الودود انت ..... والحكما



كـأنك ترسم الالم لروحي ... وفي روح قلبك أنقش الود قلما



أودع الهوى فيك طوعا وكرما .... ويناديني منك الكدر ... يزيده إلـ هما



لـ قلبك أزف الحنايا شجنا وجوى ... وقلبي جنى منك السهما



أروي ثنايا عمرك بالحنايا وما ... ليس منك الا شراب الضما



أ... أتتركني بـ آمال والهامي يفيق لك منها لقى الحلما



وحنايا تناديك وصمتك صخب وما كف الندا يوما ؟



تعترف .... دومك تعترف بـ أني كوثر سقياك وإني ... لصحراء الهوى فيك المراما



وتعترف دوني قلبك مارأى أنسا بل خوى عروقا ودما



وتعترف أغصانك جفت دوني ... فكيف دوني الذبول والضما الحتما



عندك اوتاري تصدو اليك وما .... لك مني الا الرجا تحسن النغما



ها انت نار تضطرم .... ومن شظى روحي أبرد الضرما



فـ هل .... هل من وصفة تدني لك طبها .... وما لي إلا بما بك علما



فـ ما لك إلأ أن تجعل دواك بلسما بمنطوق الهوى فما



علك تسقيني نظم الهوى ... وإياي أحسن لك القوافي نظما



فيك أمال اوهج ... ما فات العمر منها بـ سنا ... ما منها اظلما



فـ لا منك جفى مني ولا قلب متيم جرحه مدمى



وليس لنا أن نكون شكوى منا .... فما انت ند ولا لك أنا خصما



دعنا نرسم الود بلا قرطاس نبايع الهوى حكما علينا رسما



هذه أنا ...



فـ ....



دع ....



هل لك أن تدع ..؟!





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مكارم المختار

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