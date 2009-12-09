

يعقوب زامل الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 5567 - 2017 / 6 / 30 - 15:28

المحور: الادب والفن









ما يحصل، أننا معاً...

........

" ماذا يطيرُ من رئتيك،

أما يكفيكَ حد المعقول من البحر

يندسُ في اللاممكن فيك "؟.

ويسافرُ في عينيها

فخرُ الكون الواسع،

امرأةٌ الغاب بقلبي،

لحظة يطفحُ فيها مقتبلُ العمر،

أتدلى،

ويأخُذني بين ذراعيهِ

شغف اللبلاب.

اخفضُ جبينَ الربِ بين يديهِ

تُكلّفني السعادة، سببُ مجيء

خرس اللحظة،

ومطالبه اللامحدودة.

قلت لرفيق الرحلة:

تماثل للشفاءِ

قَبلَ أوان رحيلك

وعُدّ ثانية، كأنك غيرَ راحلٌ البتة.

كلٌ يذهبٌ

حتى الارصفة تحتَ قدميَّ،

وميقاتُ اللحظة

سأغُرقهُ بكلِ الاعتقاد

إلا هذا المتوسل بقلبي..

موعدكِ ".

وعنيَّ، سألتُ البحارين...

المتجهين لأضدادَ مواعيدهم..

الضاجينَ بالأوانِ الصاخب،

أوقفوا هذه الحربَ غيرَ العادلةِ

أعينوا جنبيَ للآخر،

شيئاً من التلويّ تحتي

يسميني بإسمي

ويرفض البحرَ دوني.

تعبتُ من جناحين بلا هواء..

من قيدِ كلمةٍ لم أقلها..

وعن بسالةٍ تتسولُ عشبة ناعمة

وعن قمرٍ بعيداً من العدوى،

ليطول انتمائي للناجين من التوبيخ.

لِمَ الرصيفُ والقلبُ يبتلان بما يتداعى

والعصورُ تخترقنا؟،

من منكم لم يتكئَ على ثُقلِ الآخر..

لزهوٍ يشدهُ للوراء

أو لعشقٍ ينفجرُ ذهاباً للأمام،

يحركُ، بالحواشِ المذهبة،

رأسهُ الجميل؟

ذاك هو ثمن أن تسندينَ رأسكِ على منكبي وأنتِ متعبة.

وأنتَ أيُها الشاعر،

فيضُ مقامكَ إلهُ جميل

تَنْاول عشبته،

غُبْ في جوفكِ أكثر،

قد تتأرجح على أطرافِ فرحُكَ الوحشي

وتنسكبُ رقصاً،

إلا أن حروفكَ تعشقكَ أكثر من امرأةٍ

وأنتَ جهات.

الاشياءُ ستغيب،

وسيذهلكَ أنكَ تذهبُ لجهةٍ أخرى

وسينبعُ من تحت قدميك رصيفٌ آخر

وستقول كل الجهات تحت قدميّ،

لكن الضحكة التي عَلقتها حبيبتك

على عروةِ قلبك، وأنت ثملٌ،

ما زالت النشوةُ في أولها.

وآهٍ لو نغيب كما الأشياء.

الارصفةُ المدللة

كما قبلة في قصيدة.

وتلكَ التي تُطّوقنا بذراعيها الجامحين

وردةُ بلا حدود..

قصيدةٌ تطيرُ من رئتينا،

وكما كأسُ الخمرةِ لا تفرغ أبدا،

تمتطينا الرغوة، بِلا أعنَّة

لأعلى عناق.

بعضَ النزقِ يسلبُ لبي:

موجةٌ، لم تبقِ ما تفعله

لتأخذ البحرَ بالحيلة.

أو حين أُفْلتُ من بين يديَّ

لأحيط السماء بذراعيّ قصيدةٌ ثورية.

وثْمةَ " آهٍ "

تطيرُ من قُفرِ نهديكِ

ولا تحطُ.

لو أختلطَ البدئيُ كما أولَ مرةٍ

بخصائصهِ السحرية،

وبعيداً تنتظرين جسمك العاري

يمتص ذراعيك المرتجفتين

تخفيان هِبَةَ صيفٍ ضارعة.

لو لم يعدّ لديكِ سببٌ غير الرجاء

وغير البرد ِالمصبوغِ بالأرجوان

وزنبقةٌ تنتظرُ مخاض الشتاءِ

كان لي أن أُغيّرَ أسمكِ

وأسميكِ " أختي "!