

فضيلة مرتضى

الحوار المتمدن-العدد: 5514 - 2017 / 5 / 8 - 19:53

المحور: الادب والفن









حين يجهش الجسد

فضيلة مرتضى

حين يفلت وجه الألم الكئيب _

في الليل من إساره ثقيل ظله

يمر كفه على الجسد_

تتساقط أعمدته

كون ضبابي يلفه

تنطفئ قناديله

العيون تهاجر النوم

ويلهث الوجع

تدخل السكاكين في الضلع والكبد

يكتب غاباته على الخصر .. ...

على الساق وعلى القدم

يصرخ صوت الألم

يقتل النعاس

يعض على اللحم

×

الداء جنينة الوجع

داخل أسواره يحترق

النجم

فتتحول الأيام الى سواد

الفحم

يجثم كصخرة على القلب

فيسقط حبره على الدم

كم هو جبار_

لايحسه إلا من ذاق جبروته

يشد الى عباب اليأس قبضته

يبكي القلب

ويجهش الجسد

آه ماأقساه!!!!

يؤرق

يسحق

يكبر

حين تحزن

أحيانآ تهذي

الهذيان يأخذك الى عيون الشمس

وأحيانآ تنتظر وجه النهار وزرقة

السماء

لعلك ترمي أوجاعك في الفضاء

وتودع سيول البكاء في صحونه

السوداء

×

حين يرش رذاذه بين خيوط المشاعر

يزخ مطرآ من الأحزان فيصرخ القلب

ويتألم الوجدان

ويمارس الوجع مشاكسة الأبدان

تستغيث

لكنه يزحف كالأفعى في جميع الأركان

كم هو قبيح لايرحم

عصوفأ يكتسح كل ركن خائر

بين شعاب الدم

27/04/2017