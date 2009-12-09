

سعد محمد مهدي غلام

الحوار المتمدن-العدد: 5514 - 2017 / 5 / 8 - 14:59

المحور: الادب والفن









هتف هاتف بي :أنك لا تقوى

قلت هذا الذي أردت

قال : وجدت وجدت

البسطامي

1

تؤلمني التفاحة المتورمة

تتقيح الحروف على الشفاه

على سلم النور :

غرثان

كسرت الغربان السراج

قلبي أحشيه التبن

يمضغني الحزن

تبوح قيثارة الوداع نسمات الحنين

تمسح صدغي تكحلني من جناحها المبتور

2

أزهرت غيمة شائبة

تطارد الغزالة

تنوء!

تموء!

أرجواني لما نزع سرابيله السراب

لكنه مبقع بالمقل الزرقاء

أوقفي كرستالك الناعم من أن يتطشر

فحمك المسال أقيمي في مجراه البوابات

نهر الملح القديم خدد الوجنات

شاحب الثقوب وجدي يسربل بقميصي المشرش

على الملأ يصهل بكلمات البرية الحزينة

بلط من صوان

يمضغها ضبع يوزع الجروح شقائق نعمان

يتجشأها بعد أن ينهش أرواح الخلق

حبات رمان

ثمة نوبة مانيا يلعق الصدى

3

ديناصور ﻻحم أنيابه الصفر من البرونز

أطعموه من غوغل جيشية

خريف اطل

متسنح جرد اﻷشجار الموسمية

لم يبق في الظل بنفسج



4

مجروح العمر في بساتين العراء

من الذي يمنحني:

القات والتراب

ﻻقبلك على مهل

بشوق القداح للطل

ياصقيع خط اﻻستواء

أبذر زنابقي الوردية

في شرفتك الخفراء

5

يرمقني الصدى بغياب

يطرق صماخة بالجدار

6

حافية اﻷقدام بركة الرواء

والبجعة السوداء

عارية

عيونها السماء تعوي كذئب أجرب

تتدلى سنديانة

تفوح عطرالتفاح اﻷندلسي القمحي

بعثره النخاس

وحدي انتظر في بيد سقوفها ريش الببغاء الزرقاء

تسوطني حدقات الحزن

تسومني النسيان

نسيم العلقمي

تتعطفني الكفن البوذي

أقرع الطبل في الحشد

النرجس البري والصندل والرند

7

أطعم الياسمين اللوز

أفرش الدرب للحمراء:

بالنايات

أفتح نوافذ أزرعها طنين القرنفل والفل

8

عليل القلب قلبي

مثقل بالسكر حد اﻹدمان

يستوحش وحشته في واحة الحرمان

يهذي!

يهذي!

يهذي!

تعالي صباح اﻷحد

أو دعيها جمعة اﻷحزان

معك شمعدان

بخور جاوي

علك مستك

فطيرة تمر بالزبدة

9

لبلاب شبابيك جرداء إﻻ من العناكب

أنا

صوت رباب يحدو في غروب نجد

أنا

خرجت من ترائب النوائب الزنيمة

معي غابة وعود

10

لماذا النوم مقيت؟

لماذا الموت ناعم؟

لماذا الوﻻدةضجيج؟

11

كهف النار فيه حدأه تزمجر

تتبختر

ترتدي إهاب نمر

12

تخمشه أنياب الديناصور

تدب جنادب على جسده الغض رؤاه

فمتى يستريح المقاتل؟

يجلس في المقهى الكوبي

يحتسي البيرة المحلية

يمتج من السيجار زنبيل الدخان

ويجاذب الكبير الحديث

13

لما يأذن الزمهرير

يستريح الجسد

حلم السنديان أن يلوذ بالخشوع

وينثر النور سرابه عليه لتلمع ثماره

يموت العشب الغريب في مداخل اﻷجراس

ومنافخ الصور

14

هاتف يطرب الباب

مثخن بالجراح

يحمل الغد معه

متوحد أبو الهول*

تفصلني عن مدفني الهرمي مسارب الرمل

تبعدني عن مسكني السماوي قزع الحلم

سافرت عبر العصور

طرقت حتفي

قرعت النواقيس

وحدي الوحيد ووحدي أترقب المصير

15

أحبك

الصبح المساء

أحبك

المساء الصبح

أحبك المومياء -مسلة البازلت

يا زقورة

يافجر النووس الذهبي

16

في جوف اليم

مع الغياب والصدف والضباب

عرفت لون الله

رائحة غرناطة

تذوقت طعم الصقر

سمعت تغاريد نافورات الحمراء