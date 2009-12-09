

سامي كاب

الحوار المتمدن-العدد: 5514 - 2017 / 5 / 8 - 14:04

المحور: المجتمع المدني









متى فهمت الحياة

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لم افهم معنى الحياة الحقيقي اللا بعد سن الاربعين حيث بدأ الضباب ينقشع شيئا فشيئا وتظهر امامي حدود الطريق الصحيح وتتفكك الرموز ويستوضح معناها بعدما كانت طلاسم

اصبحت بعد سن الاربعين اقترب الى ذاتي التي غربها المجتمع عني ... وبقيت اقترب حتى عانقتها وتصالحت معها وفهمتها وعوضت ما فاتني من احساس الحياة ومتعة العيش والسعادة والرفاه

ثم انطلقت خارج حدود الذات منطلقا بحرية مطلقة انطلاقة صاروخية محطما كل الحواجز والقيود ومزيلا كل العقبات من طريق حياتي متسلحا بارادتي وقوة شخصيتي وخلاصة تجربتي السابقة وعلمي ومعرفتي ومهارة العيش التي اكتسبتها من خضم الحياة السابقة

وفي هذه الحال تغير شكل الحياة في نظري وتغير طعمها ونكهتها في نفسيتي وتغير تركيب معادلتها بفكري

فاصبحت الحياة جميلة زاهية بعدما كانت قبيحة مملة واصبح طعمها لذيذ بعدما كانت تافهة لا طعم لها ولا نكهة واصبحت معادلتها واضحة سهلة محببة كلعبة الارقام الممتعة بعدما كانت معقدة غير مفهومة ومجرد طلاسم تغطيها صور يحكمها الاعتقاد والتخمين والحدس

هنا احس نفسي بانني خرجت من نفق مظلم كئيب الى فضاء واسع رحب حيث الشمس والهواء وعناصر الطبيعة والكون

فرح وسعادة ومتعة وهناء وحب هي مكونات حياتي الان

تلك المكونات التي لم احسها ولم اعيشها من قبل بسبب جهلي في الحياة واغترابي عن الذات ( الانسان )

للملاحظة ... اتوقع ان ماساهم في نقطة التحول هذه في حياتي هي فترة السجن التي قضيتها كسجبن امنى لدى اسرائيل مدة سنتان وبعد خروجي من السجن طلقت زوجتي وانهارت اسرتي وتفككت واصبحت اعيش بشكل مستقل منفرد بعيدا عن المجتمع

كما ان هناك مشاكل مهنية واجتماعية وصحية تعرضت لها بعد الطلاق كادت ان تنهي كياني من كثرتها وشدتها

خرجت من كل هذه المصائب والمصاعب متسلحا بارادة حديدية وبقوة ذاتية دون مساعدة اي احد

وهنا يحضر في خلدي مقولة وهي ( الشدائد تجعلنا نفهم الحياة على حقيقتها فنعيشها ونستمتع بها )

بعد هذا اصبحت انسانا آخر مختلفا تماما عن قبل / حبث اصبحت مستقلا حرا في سلوكي وخلقي وثقافتي وطريقة ادائي ومسيري

واصبحت لدي فلسفة خاصة بي في الحياة عموما واصبحت اهتم بنفسي واحترم كياني واثق بذاتي واصبحت شجاعا مقداما متحديا افرض موقفي واثبت ذاتي واملأ حيزي الوجودي بثقة وعزة وكرامة وايجابية

تحولت فكريا الى انسان علماني بشكل مطلق من منطلق مبدأ لا اله والحياة مادة بل واصبحت منظرا لفكر العلمانية في كتاباتي ومناقشاتي وسلوكي الحياتي اليومي في كل التفاصيل

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الشخص العلماني

الشخص العلماني له صفات تدل عليه ومنها :-

1- الذكاء واللماحية وحسن السلوك والخلق والصفات الانسانية كاللطف والتسامح والحب والكرم والايثار والعطاء والصدق والمروءة والشجاعة والاقدام والتضحية والانتماء والعمل والانتاج والتفاعل الايجابي

2- اللياقة الذهنية والبدنية والنفس الطيبة

3- انسان واقعي مادي التفكير يستند للعلم والحقيقة في كل امور حياته

4- ليس لديه خانة للايمان في دماغه انما كل مساحة فكره مجيرة للعلم والمعرفة وتجربة الحياة ومهارتها // لا يفكر تفكيرا غيبيا مبنيا على الاعتقاد والتصور والوهم خارج حدود المادة

5- العلماني مبدأه الاساسي لا اله والحياة مادة

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منظوري للموت

انا كعلماني ومن منطلق الفلسفة العلمانية اقول

ان الموت والحياة عندي متساويان

لانهما حالتان من حالات المادة

هذا وبما انني مادة فانني احترم اصلي وقوانين المادة

وفي قوانين المادة يعتبر الموت بداية حياة جديدة والمادة دائمة باقية موجودة ولا عدم بها ولا تقبل العدم فهي تتغير من حالة لاخرى فالموت مجرد نقطة تحول من حالة لاخرى في مضمار الحياة والوجود

فاهلا بالموت اذا كان يشكل نقطة تحول نحو حياة جديدة

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انا لا اخاف الموت ولا اكرهه

انما استأنس الموت واحبه ولكن بشرط ان اموت دون عذاب

كل ما يزعجني هو العذاب قبل الموت

امنيتي ان اموت دون عذاب