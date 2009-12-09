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لحظة الانبطاح


محمد البكوري
الحوار المتمدن-العدد: 5514 - 2017 / 5 / 8 - 09:25
المحور: الادب والفن
    


*إني أنا العالم أفتح عينا العالم
على حب بعيد عن محطة!
قريب من محطة!
* إني أنا ...
من لحظة امتدادات الكون إلى لحظة ارتماءه في أحضان الفجور
لا أدري أن الأوراق أو الأشواق ... أوراق وأشواق اللعب تختلط دوما
أو ستشنق نفسها يوما
- أرجوك عزيزي لا تسأل عن المعنى، فهو إن لم يضر فهو لا ينفع حتما -
*إني أنا من يتساءل-بحرقة الأغبياء -
سؤالا ممتعضا من شظف عيش الأغنياء :
هل أرضخ أنا "الرضوخ" لسماع الممكن المنغرس في حيوات لا تختلف كثيرا عن حياة الجبين؟
هل أنبطح لسماع المدح ، والذي لا يغمض جفنه هذه الأيام
*إني أنا من يجعل القضية تتساءل أيضا:
هل أنا هي... من تؤمن بتاريخانية الماهية؟!
*إني أنا من صير نار الحكمة تشتعل حقدا...لتعشق ما جبلت عليه وما اكتسبته من ابتسامات
ابتسامة تتلو ابتسامة
في انتفاضات الآتي "الرسائل الإلكتروحبية" علامة
بكل بساطة!
بكل أناقة!
شتى الوسائط تتحدى الروابط "السوسيو حبية"...
لا/ لن تستسلم أبدا أمام المزج بين" ميمين"
الميم الأول ... فاعل بالقوة
الميم الثاني... فاعل بالفعل
وبين القوة والفعل تتوه ابتسام -اللامبتسمة-
حيث الفرح غادر الفرح
حيث الفرح غادرنا / غدرنا جميعا
أتذكر في لحظة قرمزية، أنه ليلتها عشعش السكون في سراديب الاضمحلال
بكل عبث لم يعد أحد يدري
كنه ومعنى الحلال!
* إنه هو ...
من...
من...
إنه هو ...





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محمد البكوري

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - محمد البكوري - لحظة الانبطاح