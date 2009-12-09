

بشير ونيسي

الحوار المتمدن-العدد: 5514 - 2017 / 5 / 8 - 04:49

المحور: الادب والفن









1 ديمومة

تلبست كينونته بصيرورة تفيض ديمومة، فشهد الجسد بين الود والصد ما وجد بقصد.

2 مائدة

حكمهم بعصا لا أريكم إلا ما أرى ،قال قائل منهم: فليعوذ كل مواطن به مما يحذره ، ثم وعدهم بمائدة من السماء تكون عيدا ، قال قائل منهم : فليلوذ كل شخص فيما يؤمله .

3 سريان

حبه جرى فقضى أنأته فدنا ، سرى فأذهب ما أبقى أدنيته فنأى.

4 فيض

وجود بالحرية دما فاض ، فسئم ، وبالهوية ماء غاض فسقم.

5 كينونة

من كينونته، العدم لا يصاب له شكل ، لم يترك وجودا إلا وهتكه وله فيها فعل .

6 طوفان

لما فار التنور وغمر الطوفان البلد قرر أن يعلن وجوده ويتحرر لكن الماء اغتاله.

7 ديموقراطية

في وطنه شهيد رفع إن زهد في الكرسي ، مواطن وقع إذ قبل يد ملك الكرسي ، متطرف قمع إن أراد الكرسي.

8 ديالكتيك

بفكره عرف أنه لا عقل إلا بحرية،ولما نزل إلى الواقع علم أن العقل يزني بالحرية،وأعد لكل حق باطلا،ولكل قائم مائلا،ولكل حي قاتلا،باسم المصالح .

9 مثقف

ضاع عن واقعه واغترب ، فصنع الثورة . . . جاع في واقع وغلب ، فجمع الثروة .

10 دون كيشوت

بفرسه على السطح يشطح فيجمح ، بسيفه يحارب ظله يركض ليفتح فيجنح .

11 تطور

منتخب طبيعيا صلصاله من حيوان ، مستحدث مستحث من أصل قرد ،يعمل حتى لا يضمر في وطنه.



بشير ونيسي الجزائر