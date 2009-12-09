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قصص قصيرة جدا نبي الرمل


بشير ونيسي
الحوار المتمدن-العدد: 5514 - 2017 / 5 / 8 - 04:49
المحور: الادب والفن
    


1 ديمومة
تلبست كينونته بصيرورة تفيض ديمومة، فشهد الجسد بين الود والصد ما وجد بقصد.
2 مائدة
حكمهم بعصا لا أريكم إلا ما أرى ،قال قائل منهم: فليعوذ كل مواطن به مما يحذره ، ثم وعدهم بمائدة من السماء تكون عيدا ، قال قائل منهم : فليلوذ كل شخص فيما يؤمله .
3 سريان
حبه جرى فقضى أنأته فدنا ، سرى فأذهب ما أبقى أدنيته فنأى.
4 فيض
وجود بالحرية دما فاض ، فسئم ، وبالهوية ماء غاض فسقم.
5 كينونة
من كينونته، العدم لا يصاب له شكل ، لم يترك وجودا إلا وهتكه وله فيها فعل .
6 طوفان
لما فار التنور وغمر الطوفان البلد قرر أن يعلن وجوده ويتحرر لكن الماء اغتاله.
7 ديموقراطية
في وطنه شهيد رفع إن زهد في الكرسي ، مواطن وقع إذ قبل يد ملك الكرسي ، متطرف قمع إن أراد الكرسي.
8 ديالكتيك
بفكره عرف أنه لا عقل إلا بحرية،ولما نزل إلى الواقع علم أن العقل يزني بالحرية،وأعد لكل حق باطلا،ولكل قائم مائلا،ولكل حي قاتلا،باسم المصالح .
9 مثقف
ضاع عن واقعه واغترب ، فصنع الثورة . . . جاع في واقع وغلب ، فجمع الثروة .
10 دون كيشوت
بفرسه على السطح يشطح فيجمح ، بسيفه يحارب ظله يركض ليفتح فيجنح .
11 تطور
منتخب طبيعيا صلصاله من حيوان ، مستحدث مستحث من أصل قرد ،يعمل حتى لا يضمر في وطنه.

بشير ونيسي الجزائر





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بشير ونيسي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - بشير ونيسي - قصص قصيرة جدا نبي الرمل