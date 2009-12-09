

ماجد امين

الحوار المتمدن-العدد: 5513 - 2017 / 5 / 7 - 21:25

المحور: الادب والفن









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اااااااخربشات في ذاكرتي ااااااااا

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نص ::::::ماجد أمين::::::::::::::

كل الغيوم تساق ؛

تهمي رحيقها الشفاف ..

مطرا أو.. بردا أو ...

او رائحة للبكاء ..

الا غيمة واحدة ...

نعوش تسوقها ؛ريح

صفراء ...

عند معبد القمر ...

تنسل من المحاجر ؛

دموع حامضية ..

يمارس القديس ذات اللعبة ؛

يتمرغ في شهوة استنكاح ذاته ...

كي يستمني الرجولة ...

يطيل الوقوف صاغرا ؛

يغتسل الجنابة بخيوط الشمس..

اه ياقطيع الخراف السود

كم ازداد شوقك للالتقاء ...

بالاحبة .....

هاهو ثغاء قطيع ،

الخراف البيض ..

زغاريد عرس ...

فالالسنة تلعق

الثغاء ..

السكاكين سال لعابها ...

نحن نجيد عزف الثغاء ...

ما ..

أجمل الرقص على تخوم ..

السكاكين ....

الكاهن ...جزار ...عظيم ...

ب ...عيديه :

جز الرقاب.....

وجز الصوف ...



#ماحد_امين