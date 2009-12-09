أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - عباس عطيه عباس أبو غنيم - دبلوماسيتنا وتعبيد الطرق للمسؤولين الجدد؟؟؟.


اخر الافلام











المزيد.....

دبلوماسيتنا وتعبيد الطرق للمسؤولين الجدد؟؟؟.


عباس عطيه عباس أبو غنيم
الحوار المتمدن-العدد: 5513 - 2017 / 5 / 7 - 21:20
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


دبلوماسيتنا وتعبيد الطرق للمسؤولين الجدد؟؟؟.

بقلم: عباس عطيه عباس البو غنيم

كثيرة هي طرق تسلم المسؤولية في بلادنا العربية ومنها العراق الجريح اليوم لتعود الأمور بحكم الوراثة كما هي الأسر الحاكمة ألان ولأهمية ورمزية الطابع المتحضر لتحكيم العقل لننهج النهج الصحيح لما هو موجود لدى القوم لنجعل الطابع الاغلب هو, الكفاءة في العمل السياسي الإسلامي, والتاريخ النضالي لتصبح فيما بعد أمراً طبيعيا لنقل الزعامة, على الرغم من وجود الاشخاص منافسة في العمل والنضال والجهاد, ووووو ...على الرغم أن ظاهر الوصف السابق لتسلم المسؤولية أرث عائلي بحت, كزعيم مستقبلي, سيكون له أثر بالغ, في الحياة السياسية في العراق.

اليوم دول البتر ودولار" الخليجية, التي لعبتٌ دور مهم في الريادة مستفيدة من قدراتها المالية لشراء الذمم, وتغيير معادلة المواقف وتبديلها دائما لصالحها وما يحصل من أجل من ؟ولأجل من ؟مع صعوبة في فهم الواقع .السياسي .التي تنتجه ساسة القوم لتغيير المواقف من النظام السياسي الجديد في العراق الذي لعب دور كبير في مواجهة العنف الداعشي وتحرير الاراضي المتبقية بقوة أبنائه الغيارى وحشده المقدس ثم لتسليمها مرة أخرى بيد القوم لتعج فوضى أهل الشهداء عليهم لتصبح الفوضى في الجنوب أيضا فأين أنتم من تصريحات مسعود ما أخذ بالدم يرجع بالدم.

فأين هي مسؤوليتكم أتجاة هذا الوطن!

هل وعى السياسيون أهمية هذه أللعبة والفرصة الذهبية للزج بأبنائهم أتجاة العمل السياسي رغم عدم الخبرة الملقاة على عاتقهم وتحديد المصير بدون الرجوع إلى الطيش الصبياني لتحكيم العقل قبل العاطفة اليوم يشهد العراق تقلبات عديدة من قبل ساسته لتغليب المحاصصة البغيضة التي نهجها الكبار حتى يتم تثبيتها من قبل الصغار .





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
عباس عطيه عباس أبو غنيم

إجمالي القراءات: 0
المقالات المنشورة: 0
- أذرعُ الإعلامية وأصوات نشاز لزرع الطائفية لما بعد داعش.
- هل من صحوة ضمير أيها الساسة لتغليب مصالح العباد والبلاد؟ .
- عشقو الحرية رمزا فذابوا بها لتخلد اسمائهم في قلوب المحبين
- أين نحن وأنا وكافل اليتيم
- في عيدهم أسمعوا لهم لتعم الفرحة بلادنا لكي لتحيى الشعوب المس ...
- هل السياسيين في الامتحان ليُكرمُ المرءُ أو يُهان؟.
- سيرة الشهيد: ليث تركي عطية
- لنجعل قادة الدعوة تحت المجهر هل نرى من عيوب؟
- البو غنيم تأريخ مغيب لعطاء مستمر
- الشاعر عبد الحسين رمز من رموز الكلمة التي جسدت القضية الحسين ...
- مدينة الفلوجة تبصر النور بسواعد عراقية
- بسواعد عراقية تم تحرير الفلوجة من دنس البعث ومرتزقة أرادة ال ...
- متى نعي حجم المخاطر التي تدور بها رحى السياسيين؟
- الحلقة: الأولى من علينا أن نتدبر هذه المقارنة بين عراق اليوم ...
- ضمن سلسلة حلقات متتالية عن العراق الى :أين
- علينا أن نتدبر هذه المقارنة بين عراق اليوم وعراق الأمس؟

المزيد.....


أخبار عامة
- ماكرون رئيسا لفرنسا.. ولوبان تعترف بهزيمتها
- ماكرون: فرنسا ستبقى مع أوروبا وستكون في طليعة مكافحة الإرهاب ...
- فيديو.. الأردن يهدد بشن عمليات عسكرية داخل العمق السوري
- السعودية.. وزارة التعليم تستنفر بحثا عن طلاب ثانوية (فيديو) ...
- ماكرون.. لا لوجود منبوذين في فرنسا
- جدارية تجسد قائد قوات روسي تعرض في موسكو
- انتخابات فرنسا.. هوية سياسية على المحك؟
- وزير الدفاع الإيراني: إذا ارتكبت السعودية حماقة لن يبقى فيها ...
- ترامب يهنئ ماكرون
- والي الحسيمة بالمغرب يرد على المحتجين

المزيد.....
كتب ودراسات
- لماذا العلمانية وكيف نفهمها / حميد الملا
- الأحزاب المدنية الناشئة ما بعد الثورة و آثرها على السلطة الت ... / يحيي الجعفري
- المسار العدد 3 / الحزب الشيوعي السوري - المكتب السياسي
- طريق اليسار العدد 95 نيسان/إبريل 2017 / تجمع اليسار الماركسي في سورية
-   مفهوم الدولة - الأمة بين الفكر السياسي الحديث والسياسة الش ... / ايت بود محمد
- واقع وعواقب السياسيات الطائفية والشوفينية على هجرة مسيحيي ال ... / كاظم حبيب
- وحدة الشيوعيين العراقيين ضرورة موضوعية لمرحلة مابعد الانتخاب ... / نجم الدليمي
- وحدة الشيوعيين العراقيين ضرورة موضوعية لمرحلة مابعد الانتخاب ... / نجم الدليمي
- عن الثورة بين كانط وماركس / رمضان الصباغ
- الفتوحات المدنية لابن الانسان / السيد نصر الدين السيد

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,365,874
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - عباس عطيه عباس أبو غنيم - دبلوماسيتنا وتعبيد الطرق للمسؤولين الجدد؟؟؟.