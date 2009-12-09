أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - القضية الفلسطينية - طلال الشريف - غزة الإرهابية


اخر الافلام











المزيد.....

غزة الإرهابية


طلال الشريف
الحوار المتمدن-العدد: 5513 - 2017 / 5 / 6 - 15:15
المحور: القضية الفلسطينية
    


غزة الإرهابية 
د. طلال الشريف
ما زلت محتارا فيما قاله ترامب وعباس بشأن محاربة الإرهاب والثناء علي السلطة الفلسطينية في مواجهة الإرهاب.
هل الحديث عن مواقف نظرية سابقة للسلطة كأي دولة هامشية تعلن أنها ضد الإرهاب فتنحو جانبا ببلدها وشعبها عن التهمة الجاهزة من الولايات المتحدة للساكتين من الدول دون إعلان معارضتهم للإرهاب؟
هل الحديث عن تعاون إستخباري معلوماتي لعبته وتلعبه أجهزة أمن فلسطينية في مناطق الحروب على الإرهاب بحكم تواجد فلسطيني ضمن نسيج المجتمعات التي يحارب فيها تنظيم داعش وأخواتها؟
أم أن الحديث له روح ويتعلق بالمستقبل القريب والبعيد وله علاقة بترتيبات في المنطقة متفق عليها وهنا الأهم وخاصة وأن حراكا شرسا بدأه الرئيس عباس تجاه حركة حماس في غزة والتي مازالت موضوعة علي قائمة الإرهاب في البنتاجون الأمريكي؟
وهل إستشعرت حماس بتلك الخطط فسارعت بطرح وثيقتها المعدلة لميثاقها بناء على نصائح معينة؟
هل المصالحة مع عباس قبل مؤتمر العرب في البحر الميت كانت بناء علي طلب الولايات المتحدة من الحلفاء العرب؟
إذا كان المقصود من مدح موقف السلطة في محاربة الإرهاب من قبل الرئيس الأمريكي ترامب هو بمثابة تحضير لمحاربة الإرهاب هذه المرة في غزة وقد إتفقوا جميعا فلسطينيين عربا وأوربيين وأمريكان وإسرائيليين لتحرير غزة من حكم حماس فلن تجد الولايات المتحدة معوقات داخلها ومن حلفائها مادامت تضع حماس على قئمة الإرهاب.
ولكن ما الجديد ولماذا لا تنهي اسرائيل حكم حماس في غزة؟
علي ما يبدوأن العرب والفلسطينيين المتحالفين مع أمريكا لا يريدون العودة لغزة علي الدبابة الإسرائيلية لما هو معيب وسيجد الشعب تهما جاهزة لهم بالعمالة مع اسرائيل.
أما إذا ما حضرت البوارج الأمريكية وحلف شمال الأطلسي لبحر غزة وساهم العرب بجيوشهم في ذلك بحجة محاربة الإرهاب دون اسرائيل فتلك قضية أخرى في نظرهم فهم يحاربون الإرهاب وسيجدوا من يبرر لهم ذلك.
الأيام القادمة ستفشي بالكثير إذا ما تراجعت حماس عن مطالبها وادارتها الجديدة لغزة وقدمت خطوات إيجابية أكثر ولم تعجب عباس واستمر في هجومه الشرس على قطاع غزة.
حماس ستكون في مأزق كبير وسيكون وجودها على المحك إذا اتفق العرب مع الأمريكان على وضع حد لحكم حماس في قطاع غزة وتفتيتها في سياق ما يسمى محاربة الإرهاب؟
السؤال الكبير أين غاب الدور التركي والقطري عن حماس بعدما أعلن وزير خارجية تركيا في الولايات المتحدة عن رفض حماس الاعتراف بإسرائيل وقد كانت مهمتهم توصيل حماس للإعتراف بإسرائيل وأن دورهم قد إنتهى لأدوار آخرين في المنطقة لها علاقة بالحرب وليس بالإقناع. ... من وكيف ولماذا منعت حماس من اعلان وثيقتها الجديدة من فندقبن في قطر واحة الاستخبارات القطرية والأمريكية والإسرائيلية؟
6/5/2017م





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
طلال الشريف

إجمالي القراءات: 884,945
المقالات المنشورة: 443
- الإعتدال ليس للمنافسة .. فهل يكون للمقاسمة ؟
- عباس يهاوش
- هل تشفط أميريكا مليون فلسطيني ؟
- تأكيد حكم السجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ بحق الكاتب الدكتور ط ...
- هل بدأت مسيرة إسقاط الرئيس عباس بإعتصام النواب بمكاتب الصليب ...
- أخطر أثر للمؤتمر السابع .. اتساع الهوة بين أجهزة الأمن والفت ...
- سرقوا مقعد الرئاسة من غزة عينك عينك
- أوقفو المؤتمر السابع والتأزم المحسوب
- الجرس والخرس
- سيادة الرئيس .. البطولة في وقت اللا بطولة انتحار
- عباس أصبح خطرا على السلم الأهلي والأمن القومي
- التيار الإصلاحي محطات علي طريق الوطنية الفلسطينية -فتح-
- مخيمات اللاجئين عصية علي الكسر
- عباس يغرد خارج السرب
- المؤتمر السابع ليس حلا .. أوقفوا السياف
- ما يحدث في فتح ثورة
- واحد صفر لصالح دحلان
- الضرب بيد من حديد صاروخ فشنك من مخازن الأنظمة الفاسدة فاحذرو ...
- الرئيس لم يسمع كلمة إرحل
- ارحل يا عباس ... ارحل

المزيد.....


أخبار عامة
- تركيا توشك على عقد أكبر صفقة تصدير سلاح للسعودية
- للمرة الأولى.. مسيرة -فوج الخالدين- في الكويت
- انفجار قنبلة يدوية في مدينة أوديسا الأوكرانية
- البروفة الأخيرة قبل الاستعراض العسكري لـ -عيد النصر- في موسك ...
- نص المذكرة بشأن إنشاء مناطق لتخفيف حدة التصعيد في سوريا
- العداء الكيني اليود كابشوج أوشك على تحقيق رقم قياسي خيالي
- فرنسا تمنع عارضات الأزياء شديدات النحافة من العمل
- مغردون منقسمون حول #المناطق_الآمنة .. -حل للأزمة أم بداية لت ...
- توأم ملتصق يستعد للالتحاق بالجامعة
- مصر تفتح معبر رفح لعودة العالقين الفلسطينيين

المزيد.....
كتب ودراسات
- مشاريع التوطنين منذ النكبة الى اليوم / غازي الصوراني
- “جيب الطابة” – قصرة قصيرة / شاهين خليل نصّار
- معطيات وأرقام إحصائية حول الأوضاع الاقتصادية والمجتمعية في ق ... / غازي الصوراني
- سارتر والدور المزدوج فى الثقافة الصهيونية / حاتم الجوهرى
- تأملات فى المسألة اليهودية / جان بول سارتر- ترجمة د.حاتم الجوهرى
- قضية القدس بين بعديها الديني والسياسي / ماهر الشريف
- البنية[1]الاجتماعية وتحولاتها في الضفة الغربية وقطاع غزة / غازي الصوراني
- معطيات وأرقام حول الشعب الفلسطيني واللاجئتين الفلسطينيين في ... / غازي الصوراني
- ما لنا وفلسطين ؟! - عبد القادر ياسين / سلسلة فلسطين العرب
- الخامس من حزيران ضياع الممكن في سبيل المستحيل / الفرد عصفور

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,365,754
الصفحة الرئيسية - القضية الفلسطينية - طلال الشريف - غزة الإرهابية