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إجتماع نوري- علاوي درس نظرية -الانسداد- العلاوية و نظرية - النملة السوداء النورية


التيار اليساري الوطني العراقي
الحوار المتمدن-العدد: 5513 - 2017 / 5 / 6 - 13:18
المحور: كتابات ساخرة
    



إجتماع نوري- علاوي درس نظرية "الانسداد" العلاوية و نظرية " النملة السوداء النورية

بلا رتوش- صباح زيارة الموسوي : إجتماع نوري- علاوي درس نظرية "الانسداد" العلاوية و نظرية " النملة السوداء النورية..

نشر مكتب علاوي بيانا ورد فيه: "نائب رئيس الجمهورية زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي عقد لقاء مع نائب رئيس الجمهورية زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي... وجرى خلال الاجتماع التطرق لجملة من القضايا السياسية منها ما طرحه علاوي من أفكار لعقد مؤتمر وطني يضم الزعامات الرئيسة في البلد لتقييم مسار العملية السياسية في المرحلة الماضية ووضع التصورات والأفكار لفتح الانسدادات فيها".

تفاجأ أتباعهما ليس من اللقاء المفاجأة بعد طول انقطاع فحسب،وإنما هذا التزواج العبقري في الخطاب المشترك للحرس القومجي والدعوجي ، وشعر الأتباع بالقلق من سماع ذات المفردات العبقرية الصدامية عشية إنهيار نظامه،حدا تحسسوا فيه رؤوسهم!!

وإذ يعترف علاوي القومجي بان أنوف العراقيين قد سدت نتيجة لروائح سبتتنك العملية السياسية البريمرية..ويطالب حيتان العمالة والخيانة والقتل والنهب والفساد التداعي لمؤتمر طارئ لإنقاذ ما يكن إنقاذه...

فإن نوري الدعوجي يكابر ويهرب إلى الأمام ، مستخدما خطابا صداميا ممسوخا في التحريض على محاربة اليسار العراقي وفق نظريته

وما أنت يا نوري سوى نسخة مسخ للمقبورين نوري السعيد وصدام حسين اللذين استخدمهما الاستعمار البريطاني والإمبريالية الأمريكية مطية للقضاء على اليسار العراقي ، وسوف لن يكون مصيرك مختلف عن مصيرهما مزبلة التأريخ...
أما اليسار فباق واعمار الطغاة قصار...





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التيار اليساري الوطني العراقي

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الصفحة الرئيسية - كتابات ساخرة - التيار اليساري الوطني العراقي - إجتماع نوري- علاوي درس نظرية -الانسداد- العلاوية و نظرية - النملة السوداء النورية