

كريم ناصر

الحوار المتمدن-العدد: 5513 - 2017 / 5 / 6 - 06:45

المحور: الادب والفن













أسلاك

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هؤلاء الفتيان انتفضوا كالشجر،

فالقتلةُ مدّوا الأسلاك

ودسّوها في مخابئهم ثمَّ جمعوا الذخائرَ في حُوَيضِ الهواء.





على الجرف

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انهمكَ البنّاؤون في الشواقيل

في حفلةٍ مشؤومة،

يلصفونَ أحلامهم على جرفٍ صخريّ.





لصوص الريح

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كأنّما حرسنا النواقيسَ التي سرقها

"لُصوص الريح".





أفعى اللبلاب

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لا تفتح باباً

لئلّا تفقسَ بيضةُ الأفعى على السجّادة،

وتذري الريحُ قطنَ الرقبة.





النبع

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يا ليتني

سمعت الموجَ يطمرُ الكواسج،

ذلك النبع

لم يرتوِ من مائهِ عصفور.