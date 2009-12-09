أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - كريم ناصر - أفعى اللبلاب


اخر الافلام











المزيد.....

أفعى اللبلاب


كريم ناصر
الحوار المتمدن-العدد: 5513 - 2017 / 5 / 6 - 06:45
المحور: الادب والفن
    




أسلاك
ـــــــــــ

هؤلاء الفتيان انتفضوا كالشجر،
فالقتلةُ مدّوا الأسلاك
ودسّوها في مخابئهم ثمَّ جمعوا الذخائرَ في حُوَيضِ الهواء.


على الجرف
ـــــــــــــــــــ

انهمكَ البنّاؤون في الشواقيل
في حفلةٍ مشؤومة،
يلصفونَ أحلامهم على جرفٍ صخريّ.


لصوص الريح
ــــــــــــــــــــــ

كأنّما حرسنا النواقيسَ التي سرقها
"لُصوص الريح".


أفعى اللبلاب
ـــــــــــــــــــ

لا تفتح باباً
لئلّا تفقسَ بيضةُ الأفعى على السجّادة،
وتذري الريحُ قطنَ الرقبة.


النبع
ــــــــــ

يا ليتني
سمعت الموجَ يطمرُ الكواسج،
ذلك النبع
لم يرتوِ من مائهِ عصفور.





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
كريم ناصر

إجمالي القراءات: 184,643
المقالات المنشورة: 85
- خلاخل الدلق
- المرساة
- العسس
- الطائر والمكاري
- الهياكل
- عرائس البحر
- منسر الدم
- دماثة البطل
- نبتة اسكليبيوس
- خثلة حفيظة
- أزهار البيلسان
- لا يصيد الصيّاد السنمورة
- الزُنبرك
- يونس
- إبريق الذهب
- في القصر
- حبّة الجرّة
- Melodrama
- الفردوس والديجور
- ذرور معدني

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- رامي لاجئ سوري فر إلى ألمانيا يصدر أول ألبوم له للعزف على ال ...
-  احتفال عشاق أفلام حرب النجوم
- المغرب يشيد بالمقتضيات المتعلقة بالصحراء المغربية في قانون ا ...
- بوريطة:سحب المالاوي اعترافها بالبوليساريو تجسيد للرؤية الملك ...
- جزائر شيوعية وليبيا في فوضى.. تصريحات لوزير تونسي تُحدث ضجة ...
- معرض الفن المعاصر في موسكو يكشف عن مشروع فني لثورة أكتوبر 19 ...
- حفيظ دراجي لبوتفليقة: نسبة المشاركة مخزية!
- مالاوي تسحب اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة
- وفاة الرئيس الموريطاني الأسبق إثر أزمة قلبية
- عندما تتسامى غبطةُ الإبداع وتتهاوى حِطّة الحروب

المزيد.....
كتب ودراسات
- جسد ضيق / هويدا صالح
- عشق البنات / هويدا صالح
- القرآن كتاب الشيطان الأخير Freedom Ezabel / فري دوم ايزابل Freedom Ezabel
- أناشيد كارمنا بورانا - المجموعة الكاملة / ماجد الحيدر
- -في هذه الايام..-، لغابريل غارسيا ماركيز / سعدي عبد اللطيف
- التناقض بين الأدب والفن وبين السياق الاجتماعى فى المجتمع الب ... / رمضان الصباغ
- رواية كاثرين / تامر البطراوي
- التابو المحرم والثقافة المضادة- نوال السعداوي- / يوسف أحمد إسماعيل
- همسات مبحوحة / ميساء البشيتي
- دروس في فقه اللغة / المهدي فكري

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,365,275
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - كريم ناصر - أفعى اللبلاب