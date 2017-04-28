

الحزب الشيوعي الفلسطيني

الحوار المتمدن-العدد: 5507 - 2017 / 4 / 30 - 22:44

المحور: الحركة العمالية والنقابية









جماهير شعبنا، عمالنا البواسل، يا من سطرتم بعرقكم ودمكم ملحمة الصمود والمقاومة أيها القابضون على جمر الثوابت الفلسطينية والرافضين للتنازل عن حقوقكم العمالية، همكم اليومي وقوت أطفالكم. تهل علينا مناسبة الأول من أيار وأسرانا البواسل يدقون جدران الزنازين بأمعائهم الخاوية ويوجهون بوصلة الوطن لمحطات الاشتباك الحقيقي مع المحتل الغاصب، ومن خلف قضبان الزنازين يرسمون معالم وحدة شعبنا وأمانيه وتطلعاته .

عمالنا الأماجد، إن المعارك التي تخوضونها يومياً جزء لا يتجزأ من معركة شعبنا وصموده إنها معركة التحرر ومعركة الكرامة التي أعلنها أخوتكم وأبنائكم في سجون الإحتلال هذه المعارك التي يشكل فيها العامل ونبض الحكادحين وفقراء الفلاحين عصبها ووقودها .

عمالنا الاحرار يا من تزرعون القمح وترونه دمائكم في سبيل الحياة لشعب عشق الحياة أنتم الأكثر حرصاً على حقوق شعبنا فليكن الأول من أيار يوماً لمواجهة كل العابثين بوحدة شعبنا وطبقتة العاملة ولتتوحد كل الجهود من أجل فلسطين واحدة موحدة فراية فلسطين بوحدة ألوانها لا بتفرقها .

عمالنا البواسل يا صناع ملحمة الثبات والصمود لا انفصال بين نضالكم المطلبي ونضال أسرانا البواسل في اضرابهم المفتوح عن الطعام فهي جميعاً هدفها واحد وهو الانتصار للحرية والكرامة حرية وكرامة شعب يعاني شتى أصناف العذاب والقهر ،إننا في الحزب الشيوعي نؤكد الدعوة مجدداً، ليكن الأول من أيار يوماً للوحدة الوطنية وانتصاراً لوثيقة الأسرى الوحدوية، يوماً لفلسطين كل فلسطين ولتتوحد كل الجهود والمناسبات من أجل الأسرى صمام الأمان لوحدة شعبنا وانتصاراً لحقوقنا المشىروعة.



عاش الأول من أيار

عاش نضال أسرانا البواسل

الخزي والعار لكل أصوات الانقسام

الحزب الشيوعي الفلسطيني