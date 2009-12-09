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حمى شتوية


عبدالكريم هداد
الحوار المتمدن-العدد: 5504 - 2017 / 4 / 27 - 01:30
المحور: الادب والفن
    



فيروسُ البرد
سخنَّ لعبتَهِ في جسدي
فأحببتْ كتابةَ قصيدةٍ
أخففُ بها حرارةَ الروح
سقطَ قلمي
ففاضتْ بضعُ سنين
وطارَ قلبي
كان ابيضاً
مثل نتفةُ الثلج
وملمسُ الورقة
حاولتُ امساكهِ برجفةِ اصابعي
عند الشباك الأزرق
عالياً
كانت كفي تلويحةً
لكِ..





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عبدالكريم هداد

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