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هيت على قارعة النسيان


سعد محمد مهدي غلام
الحوار المتمدن-العدد: 5501 - 2017 / 4 / 24 - 17:00
المحور: الادب والفن
    


دارت نواعيرك
هيت
سحقت نهري
الساكن
ترع جماجم اليباس
بارود
قبلتك تصب الامواه
بحجم
قمقم الزفت
لتمنع إنفجار
قلبي
اصهب ابلق نمش
وجه الله الحائر
مزدحم بالقداح
عرس
رجفة رائحة
نهدك
غيرته
تهدل شفاهك إلهام
صبره
اعيريني رضابك
بلل لنسيان
ذاكرتي
خذي الفجر
قرطاس غباش
خرمشته أنفاس
لهفة لبست جسدين
حمأة حزنك
شارع فراشات زرقاء
لعقتهاعيوني الكفيفة
الزمن
زجاج شبابيك النورالمبعثر
جيبك المقطوع
الازرار
أدمى لحظي
ألثم شغفي
شهد لسانك
تضرع
يتشبث بلساني
عشب مراتع
خيول عينيك
قواطع تنحر
صمتي
من لا ينفق
النسمة
البسمة
الهمسة
زهو الورد
برعم العمر
قلبي
القاطن
بين نهديك
هيت
دارت نواعيرك
بللت جماجم
يباس النسيان
هيت لك
ولي منك هيت





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سعد محمد مهدي غلام

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - سعد محمد مهدي غلام - هيت على قارعة النسيان