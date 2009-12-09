

مصطفى حسين السنجاري

الحوار المتمدن-العدد: 5452 - 2017 / 3 / 6 - 21:46

المحور: الادب والفن









201

ربيعُ عينيكِ

طرّزَهُ شِتائي

جميلٌ ما يطرِّزُه الشِّتاءُ

202

الدُّنيا أنتِ بما فيها

...... والعالَمُ أنتِ بمنْ فيهِ

203

قَــدْ صاغَك اللهُ مِنَ المُشتهى

مِنْ شهقةِ الضِّياءِ .. والرَّياحينِ

ضِفافي مُكَدَّسةٌ بالنَّوارِسِ الفِضِّيةِ

وحْدَكِ أنتِ نورسةٌ ذَهبيّة

تلُوِّنُ الأماكنَ بشَدْوِها العَجيب

204

سَــيِّدةَ الرَّوعَةِ

لا تَتَنازَلي عَنّي لِقاءَ غِيرةٍ عَمياء

تُطارِدُكِ سحابةً مثقلةً بالهمِّ

205

دَعيني لأقولَ لكِ هامِسا

لَيلي يا سيِّدتي لا يحتاجُ ظَلاماً دامِسا

وغُرفةُ نَومي

لا تحتاجُ حائِطاً خامِسا

كيفَ سنحْتفي بالرَّحِيقِ

إذا ألغينا فينا اللَّوامِسا

إذا تحَجّرَتْ عَواطِفُنا

أصْبَحَتْ حجُراتُنا روامِسا

206

ذُوبي في ظَلامِ الليلِ نورًا

يختصرُ الطريقَ إلى مَواطِنِ اللّذّةْ

فأنتِ في عَزْفِكِ المُسْكِرِ

كَما في تَقاسِيمِ سحْرِكِ فَذّةْ

207

لِمَ لا أذُوبْ

وأنزفُ فيك لوعَتي وأُهطِلُ عِشقي ..

فيك نورَستي..؟

وأنتِ حِينَ تَشتَعِلينَ في الدُّروبْ

تَتَعَثَّرِيْنَ بِوَهْجِ خَجَلِكِ الشَّرقيّ

208

كُلُّ الْحِكايَةِ ..

أنّكِ تَشتَعِلينَ في داخلي شمعةً لا تَنطَفي

209

ما أجَمَلَنا

ما أرْوَعَنا

والْوَفا بِيْ ، والسَّنا بِكْ

ونحنُ

نَطوي الْحَياةَ مِثلَ الخيولِ الْجامِحةْ

تتَكسَّرُ الْحَصى تَحتَ خُطانا

ونَعزفُ لحْنَ البَقاءِ بالسَّنابِكِ

210

ما أجمل الأنثى

حين يطرزها الحنين

على حافة الانتظار

وردة من ذهول وشوق