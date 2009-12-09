

محمد البكوري

الحوار المتمدن-العدد: 5452 - 2017 / 3 / 6 - 09:21

المحور: الادب والفن









*ننام ونستيقظ... نستيقظ وننام ... فنحس أننا ندور حول أنفسنا، كما تدور الأرض حول نفسها . النتيجة : الانسان كوكب آخر، نسيت أو تناست "الناسا" اكتشافه !!! *علينا جميعا في عصر المخاطر، أن نؤمن بالقناعة التالية: " أن نخسر ثواني من حياتنا خير من أن نخسر حياتنا في ثواني. "*للرجل عقل وقلب وللمرأة قلب وعقل ... بعد الزواج -هما - للرجل عقلان وللمرأة قلبان ! *كثيرا ما أسال نفسي، فلا تجيبني، وغالبا ما تجيبني نفسي، رغم أني لم أسالها!!! النتيجة الأكثر بداهة ،على ضوء هذا المنطق-منطق عكسنا- هي أن " العناد علامة فارقة في الحياة".*سأظل صامدا... وفيا لبناء الذات! حتى ولو اتهموني، ليل نهار، بالبناء السري /العشوائي ! وحتى لو انهار البناء فوق رأسي! فما يهمني هنا ، هو أن أسكن "بنات أفكاري"! طبعا، ليس في قبر الحياة، بل في قبر الذات! *حين يطول الليل، تجعلك الهواجس تحس بأن حياتك ستسير على ايقاع متواتر ،وحين يأتي النهار، تجعلك القناعات تدرك أن حياتك ستقف مع نهاية تواتر هذا الايقاع ...عموما، إن ذلك كله يدخل في خانة "كلام الليل يمحوه النهار، والعكس صحيح"!*ما معنى أن نصطاد في الماء العكر؟ وما معنى أن نغرد خارج السرب؟ وما معنى أن نسكب الماء في الرمل ؟ معنى كل ذلك، أن" العبث" أحيانا، يجعل منا أناسا محترمين!!!