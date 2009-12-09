

عادل سعيد

الحوار المتمدن-العدد: 5451 - 2017 / 3 / 5 - 22:54

المحور: الادب والفن









لا رغبةَ لي في المَوتِ

كما كُلَّ يوم

تبرّعوا بِخَشبِ تابوتِ الليلة

لِحَمْلةِ صُنْعِ القباقيبِ

من أجل ضحايا الإنزلاقِ

في حمّاماتِ غسلِ الذنوب

و بِحنجرةِ الناعي

لدعم الهُواةِ الفاشلين

في الأرَب إيدول ..

تبرّعوا

بِثَمَن الإعلان اليوميِّ عن موتي

في صفحة الوفيّات

لِدفْعِ ثمنِ الإعلانِ

في صفحةِ الولادات

عن إقلاعي ليومٍ واحد

عن هذي العادةِ السيّئة

لكِنْ

لي طلبٌ وحيد :

مِن أجلِ سَدِّ ثقوبِ السّماء التي

تهوي منها النجوم

...

تبرّعوا

بِذهبِ الموتى المَطلِيّين بالذهَب

كي يموتوا بِسَلام

كما فعلوا

قبلَ

..... قُرون