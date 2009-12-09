أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عادل سعيد - رغبةٌ .. أخيرة
Len= 586


اخر الافلام











المزيد.....

رغبةٌ .. أخيرة


عادل سعيد
الحوار المتمدن-العدد: 5451 - 2017 / 3 / 5 - 22:54
المحور: الادب والفن
    


لا رغبةَ لي في المَوتِ
كما كُلَّ يوم
تبرّعوا بِخَشبِ تابوتِ الليلة
لِحَمْلةِ صُنْعِ القباقيبِ
من أجل ضحايا الإنزلاقِ
في حمّاماتِ غسلِ الذنوب
و بِحنجرةِ الناعي
لدعم الهُواةِ الفاشلين
في الأرَب إيدول ..
تبرّعوا
بِثَمَن الإعلان اليوميِّ عن موتي
في صفحة الوفيّات
لِدفْعِ ثمنِ الإعلانِ
في صفحةِ الولادات
عن إقلاعي ليومٍ واحد
عن هذي العادةِ السيّئة
لكِنْ
لي طلبٌ وحيد :
مِن أجلِ سَدِّ ثقوبِ السّماء التي
تهوي منها النجوم
...
تبرّعوا
بِذهبِ الموتى المَطلِيّين بالذهَب
كي يموتوا بِسَلام
كما فعلوا
قبلَ
..... قُرون





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
عادل سعيد

إجمالي القراءات: 209,198
المقالات المنشورة: 119
- إكتفاءٌ ذاتي
- ليسَ أكثَر
- عودةُ الإبن .. الضال !
- نداءٌ .. أخير
- طيَرانٌ عابر !
- هذا العِراقي !!
- سطوٌ على مقالي عن الشهيد سلام عادل
- * وليمة مُتنقّلة
- عَرضٌ أخير
- واهٍ .. واهْ
- الحُرّاسُ .. دائماً !!
- ساعٍ .. بلا حَقيبة !!
- إنْ شاءَ الشِّعر
- حَنان !!
- .... قَد
- عودةُ الشيخ ِالى ..
- المؤمن الأخير !!
- جميلٌ أنْ يعبدكَ .. إلاه
- رئيس !!
- السماءُ مطرقةٌ.. و الأرضُ سِندان

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- اللغة الأم للمغاربة.. الأمازيغية، العربية أو الدارجة ؟
- الصباغ: ديوان -تسيالزم، إخناتون يقول- يُكثف العالم ويعيد تشك ...
- الكتابة للأطفال ..اللغة وسيلة – جاسم محمد صالح
- منحوتات
- وزير الثقافة الايراني يؤكد ضرورة توطيد العلاقات مع العراق
- آيات من الكتاب السوري مقابلة مع المخرج نبيل سايس أجرتها إليس ...
- متاحف قطر تدشن فرع متجر عالمي لمستلزمات الفن
- اختيار موريتانيا لرئاسة الرابطة المغاربية لحماية اللغة العرب ...
- المهرجان المغاربي للفيلم يحتفي بدور الثقافة في التنمية
- تنظيم الدولة ألحق أضرارا بأثر روماني في تدمر

المزيد.....
كتب ودراسات
- حركية التدوير في الشعر النسوي العربي / جعفر كمال
- جوْقاتٌ كوبانيِّة / ريبر هبون، بنار كوباني
- إنهم يخفون شيئا / نافذ سمان
- أصداء الخيبة / ريبر هبون
- النادلة / شذى احمد
- محمد الطوبي شاعر في زمان خطأ ..وفي مكان خطأ / إدريس ولد القابلة
- أطياف ورؤى / ريبر هبون
- لا تلومي الوردةَ لا تأكلي العوسج / كريم ناصر
- أمي ، وحكايات المدينة عرب ، تفاصيل اليومي في لحظة الإبداع ! / جابر حسين
- الابعاد الستة / تايف سلوم

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عادل سعيد - رغبةٌ .. أخيرة