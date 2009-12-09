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أوامر الحرب - شعر قوبادي جليزاده - ترجمة ماجد الحيدر


ماجد الحيدر
الحوار المتمدن-العدد: 5450 - 2017 / 3 / 4 - 23:32
المحور: الادب والفن
    


أوامر الحرب
شعر:قوبادي جليزاده
ترجمة: ماجد الحيدر

أبيعُ حمائمي
أبيعُ كتبي، شموعي، وسنادين الورود.
وبأثمانها
أشتري حراباً، بنادقَ ورماناتٍ.
أمسخُ حمائمي لبوماتِ خراب
أرانبي لذئابٍ
وغصن زيتوني.. لسيف.
أشتري لامرأتي ثيابَ حداد
أرسلُ صغاري للمياتم
وأمي.. لدار العجزة
أغلقُ بابَ حديقتي
وأفتحُ نافذةً.. على النار.
تلك أوامرُ الحرب
وليس لي.. سوى الامتثال!





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ماجد الحيدر

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - ماجد الحيدر - أوامر الحرب - شعر قوبادي جليزاده - ترجمة ماجد الحيدر