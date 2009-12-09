أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - جبار عودة الخطاط - جسر من طين
Len= 857


اخر الافلام











المزيد.....

جسر من طين


جبار عودة الخطاط
الحوار المتمدن-العدد: 5450 - 2017 / 3 / 4 - 23:32
المحور: الادب والفن
    


جسرٌ من طين

جبار عودة الخطاط

بردٌ
وبازارٌ
وشِجرَتكَ التي
جاءَتْ مسورةً بسربٍ
من فؤوسْ
والناسُ في هذا
الصراطِ المستحيلِ كنانة ٌ
يا كم تجعجعُ
في دواليبِ
الرمادِ المستطيلْ
لكنها من دونِ قوسْ
والحارسُ المنفوخُ
يحتطبُ الهواءْ
يبيعهُ
للعابرينَ القابعينَ
بجوفِ طابورٍ يراودهُ الحداءْ
اذ لا سبيل امامهم
الاّ نشارةُ صدرهِم
ليمور
تنورُ الجباهِ
من بقيةِ صبرهمْ
كي لا يفرطهُ زفيرهم الثقيلْ
صارَ التنفس بالبطاقاتِ
التي في كودها السريْ
والسحري
تنتعشُ النفوسْ
فأكمنْ بظلِ الشجرةِ الحيرى
لتلتقط العشيبة َ
للعبورْ
واسرقْ شهيقاً
وأدّخر منهُ القليلْ
فلا سبيل اليكَ
كي تعثر عليكَ فتلتقيكَ
فالدربُ نهر ثالث
والجسرٌ من طينٍ تمددَ فوقهُ
قوسٌ من الغرقى طويلْ
والدربُ دائرة
...... ومنشارٌ صقيلْ
فأقبضْ عليهِ
بالنواجذِ
والضروسْ





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
جبار عودة الخطاط

إجمالي القراءات: 72,059
المقالات المنشورة: 147
- عباءة محمد الصدر
- قميص حسون
- دموع مشوية
- دموع من نفط
- بئر الغواية
- ضاع العراق
- خساراتنا تجاوزت ال(50) مئوية
- على من تضحكون ؟!
- فنجان الوحشة
- خمسة انهار في كفك
- رغيف قلب (يا دين علي)
- اني لاركب فوق جرحي
- هل فقدنا الاحساس بأهمية الذوق؟!
- غابة المثقفين والنزعة المكارثية !
- صادق خان والعدالة في بلاد (الكفر) !
- ضاعَ العراقُ
- سمكة غيابك الحاضر
- الكعب العالي
- من يفتح أبواب الثلج
- استعراض النائبة والضمير المستتر !

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- مدينة جبيل اللبنانية.. تاريخ عريق وجاذبية سياحية
- مناقشة دوان -أنا- في دار الفاروق
- تخفيض عقوبة بادو وغلاب والأخيران يعودان إلى القضاء الإداري
- التشكيلية والأديبة السورية جومانا محمد: أنا هاوية مع وقف الت ...
- من إنتاج شركة مجهولة..فيلم سينمائي عن حياة اردوغان
- وزارة الثقافة والإعلام تعلن أسماء الفائزين بجائزتها للكتاب
- بالفيديوهات: أخنوش يقول كل شيء من يفرن
- اليوم.. برنامج حافل بالفعاليات الثقافية والفنية
- إتحاد الأدباء وسفيرنا في الجزائر – باسم عبد الحميد حمودي
- شيوخ (Modren) – علي الشاعر

المزيد.....
كتب ودراسات
- حركية التدوير في الشعر النسوي العربي / جعفر كمال
- جوْقاتٌ كوبانيِّة / ريبر هبون، بنار كوباني
- إنهم يخفون شيئا / نافذ سمان
- أصداء الخيبة / ريبر هبون
- النادلة / شذى احمد
- محمد الطوبي شاعر في زمان خطأ ..وفي مكان خطأ / إدريس ولد القابلة
- أطياف ورؤى / ريبر هبون
- لا تلومي الوردةَ لا تأكلي العوسج / كريم ناصر
- أمي ، وحكايات المدينة عرب ، تفاصيل اليومي في لحظة الإبداع ! / جابر حسين
- الابعاد الستة / تايف سلوم

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - جبار عودة الخطاط - جسر من طين