

سرسبيندار السندي

الحوار المتمدن-العدد: 5449 - 2017 / 3 / 3 - 18:49

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني









المقدمة

لنأتي لمحاكمتك للنص الانجيلي ، وسنتسلسل بمناقشة باقي الأخطاء تباعاً ؟



الموضوع

1: تقول

السيد المسيح أعلن عن نفسه انه إنسان بشكل واضح وصريح وتستشهد {وَأَنَ إِنْسَانٌ قَدْ كَلَّمَكُمْ بِالْحَقِّ الَّذِي سَمِعَهُ مِنَ اللهِ) يوحنا 8 ، والكتاب المقدس أعلن بشكل واضح لا يحتمل التأويل أن كل إنسان

يخطئ (لأنه ليس إنسان لا يخطئ ) سفر الملوك ؟



**الرد

نعم المسيح إنسان كباقي البشر ، ولكنك نسيت أو تناسيت عقيدة المسيحين التي تقول أن ألله حل في المسيح (المولود المصطفى والمختار من العذراء ) ومن آمنوا به في بداية دعوته كانوا كلهم يهوداً يؤمنون بنبؤات العهد القديم وعلى رأسهم نبيهم موسى ؟



طيب لماذا لم تكمل ماقاله السيد المسيح في يوحنا شاهد العيان ، إن كنت ناسي أفكرك ؟

أ: قال {أنا هو نور العالم من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة}

ب: وقال {وإن كنت أشهد لنفسي فشهادتي حق لأني أعلم من أين أتيت وإلى أين أذهب ، وأما أنتم فلا تعلمون ...} ؟

چ: وقال {متى رفع ابن الإنسان فحينئذ تفهمون أني أنا هو ، ولست أفعل شيئا من نفسي بل أتكلم بهذا كما علمني أبي} ؟



والتساءل بكل عقلانية وعلى ضوء العقلية الاسلامية قبل المسيحية واليهودية {هل من نبي قادر على قول ما ذكر ، أترك الجواب لمخيلتك بعد مراجعة معلوماتك الاسلامية ونفسك لتتجنب الخطأ والخطر ؟





فعلاً كثيرون لم يؤمنوا به إلا بعدما رفع للسماء وامام أنظار أكثر من 500 شخص ومن ظمنهم رسله وتلاميذه ، وهى حقيقة يقرها قرانك سواء صلب أم شبه له ، وكلمه (أنا هُو) في المفهوم اليهودي تعني (أنا ألله) ولهذا أرادو رجموه ، هل تعلم هذه الحقائق ياعزيزي ؟



2: تقول

رغم محاولة كتبة الأناجيل إحاطة شخصية المسيح بهالة محكمة من الغلو التقديسي والاسطرة الإيمانية لكن المتتبع لسيرة يسوع الناصري التي تصورها الاناجيل يخرج بانطباع ان هذا الشاب اليهودي الحالم بثورة تقلب الواقع المزري الذي يعيشه أبناء جلدته واقتلاع جذور الظلم والاستغلال السائد, كان شخصا انفعاليا حاد المزاج (لم يضحك) أبدا, وبالإضافة إلى التناقض في بعض أقواله وتصرفاته,نجده يرتكب أخطاء حاول المؤسسون للديانة المسيحية لاحقا تبريرها وتأويلها بتكلف.





**الرد

أ: أولاً هـولاء لم يكتبوا عن شخص المسيح بعد قرون ، بل في منتصف القرن الاول للميلاد ، ويوحنا البشير كان شاهد عيان للمسيح وكتب ما شاهده وعاينه ؟



ب: هـولاء لم يكتبوا عن شخصاً عادياً أو ملكاً كدَاوُدَ أو سليمان أو أحد من أنبيائهم بهذه الصورة لامن قبل ولامن بعد ، بدليل ذكرهم لكل موبقات ملوكهم وأنبيائهم وبالتفاصيل ، فلو كان للسيد المسيح سلوك مهين او مشين لذكروه ، ونترك ماقاله قرانك بحقه قبل أن ينقلب أتباع محمد عليه ؟



ج: عن أي ثورة تتكلم ياصاحبي ، فهل من يقوم بثورة يستحرم حمل السيوف خاصة وقتها ، ويدعوا لمملكة ليست من هذا العالم ، بدليل قوله {مملكتي ليست من هذا العالم ، وأعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله ، وإن كُنتُم لاتؤمنون بي (كإله) فأمنوا بأعمالي التي لا يعملها إلا ألله } ؟



د: صدقني هـولاء لم يغالوا في تقديسه يا الراسب حتى في الإسلاميات ، فما كتبوه كان بروح النبؤة وعلى ضوء النبؤات الكثيرة التي تنبأة عنه بشكل فريد وعجيب لا تنطبق على أحد غيره، أذهب للعم كوكل واكتب النبؤأت التي قيلت بحقه لتصيبك الدهشة والعجب إن أنصفت البحث ؟





**وأخيراً ...؟

كنت أتمنى أن تكون أكثر منصفاً وحيادياً في تفسيرك لمافي الكتاب المقدس وليس حسب هواك كمسلم ، تماماً كما يفعل الباحثين والمنتقدين الحقيقيَّيْن عند مناقشتهم لكوارث واخطاء القران بالإعتماد على ماذكره المفسرين المسلمين المتعمدين الكبار وبالدليل والبرهان ، ، ولنا لقاء أخر من سلسلة أخطائك بحق المسيح ، سلام ؟



سرسبيندار السندي