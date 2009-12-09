

طلعت رضوان

الحوار المتمدن-العدد: 5449 - 2017 / 3 / 3 - 11:56

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني











وهل يبيع النظام الفقراء لصالح الخصخصة؟

هل فكــّـرأصحاب المليارات من الذى أنشأ مستشفى الدمرداش؟

تداولتْ وسائل الإعلام موضوع بيع بعض المستشفيات والمراكزالطبية الحكومية، لبعض المستثمرين، فأطلّ كبارالمسئولين بوزارة الصحة على الفضائيات ونفوا الخبر. ولكن من خلال تاريخ المسئولين وسوابقهم العديدة فى مثل هذه الأمور، وتصريحاتهم بنفى الخبر، ثـمّ بعد أسبوع أوأكثريتبيـّـن صحة الخبركما حدث فى موضوع زيادة أسعارالدواء وزيادة أسعارالطاقة. إلخ. لذلك أعتقد أنّ هذا الأسلوب الحكومى هونوع من (جس النبض) لردود أفعال الجماهيرمن ناحية، ومن ناحية أخرى هونوع (من التمهيد) لمرحلة التطبيق، وهوما أتوقع أنّ النظام سيـُـنفذه. وهوتوقع مؤسس على أنّ (منظومة الخصخصة) جزء من تعليمات صندوق النقد الدولى، وبالتالى فإنّ النظام لايستطيع (تكسير) أوامرالمُـهيمنين على ذلك الصندوق البشع، حيث أنّ كل سياساته تصب لصالح المستثمرين، وتنعكس بالخراب على الفقراء، وبمراعاة أنّ تلك السياسة هى التطبيق العملى للسياسة الاستعمارية التى يتــّـبعها النظام الرأسمالى العالمى، وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية، صاحبة أكبرحصة مساهمة فى صندوق (النهب الدولى)

فلماذا يستمرنظام الحكم المصرى على الخضوع لتعليمات ذلك الصندوق الذى تسبـّـب فى خراب العديد من الأنظمة، كما حدث مع دولة الاكوادورالتى اضطرتْ إلى أنْ تبيع غاباتها إلى شركات البترول الأمريكية لسداد ديونها لصندوق النقد الدولى؟ وإلى متى يستمرالنظام المصرى فى تلك التبعية لذلك الصندوق؟

وإذا باع النظام المستشفيات الحكومية لصالح المستثمرين، فماذا سيبيع بعد ذلك؟ هل سيبيع شركات الأدوية الحكومية (ضمن الصفقة) ويخضعها للخصصة؟ ثـمّ تتوالى باقى مخطط البيع، وفق آلية (لعبة البناء الهندسى) حيث تسقط قطعة واحدة إثرالتى تـُـجاورها، فتسقط جميع القطع.

وأليس هذا (البيع) يعنى بيع الفقراء لصالح المستثمرين؟ وهل هذا يتم بدون معرفة رئيس الدولة؟ وإذا كان بعلمه وعلم رئيس مجلس الوزراء ووزيرالصحة، فهل سألوا أنفسهم السؤال البديهى والمنطقى: مارد فعل الفقراء الذين يتعاملون مع هذه المستشفيات؟ خاصة أنها الملجأ الوحيد رغم الخدمة المُـتدنية التى تـُـقـدّم لهم، وهى خدمة تخرج من حسابات المقاييس العلمية العالمية للعلاج، ليس فى الدول المتقدمة (مثل أوروبا) فقط وإنما فى أنظمة وطنية مثل الهند والصين. فهل تصوّرالمسئولون المصريون أنّ الفقراء سيتحمّـلون البؤس والشقاء بلانهاية وبلا أدنى درجة من المقاومة؟ أم أنّ المسئولين لديهم خبراء فى العلوم الاجتماعية والسياسية، أشاروا عليهم بعدم الاهتمام بأى رد فعل من الفقراء، وأقصى مايفعله الفقراء هوالاحتجاج، ثـمّ الانصراف إلى بيوتهم بعد إخراج (دفعة الغضب المكبوت فى صدورهم) خاصة أنّ هؤلاء الخبراء الذين يعملون تحت سقف بلاط السلطة، يعلمون (بالخبرة السابقة) أنّ الجماهيرالشعبية المصرية ((تنتفض وتنام)) كما حدث فى انتفاضة مارس1968، وانتفاضة يناير1977وانتفاضة يناير2011. ورغم أنّ هذا التحليل صحيح بدرجة كبيرة، فهل هوأبدى وحتمى ومقدس وقدرى مثله مثل الظواهرالطبيعية (كالصواعق والسيول والزلازل) التى لايستطيع البشرمنعها، أم أنّ حسابات هؤلاء الخبراء المأجورين، سوف تصطدم بقرارجماهيرى عفوى لم يكن فى الحسبان، وفق تحليل علماء الاجتماع المحترمين الذين عقــّـبوا على انتفاضة يناير2011 ((من الصعب التنبؤبما يفعله الشعب المصرى)) وحتى عندما (ينتفض الشعب وينام) فلماذا لايضع النظام فى حسبانه الخسائرالتى تتولد عن التخريب الذى يـُـحدثه أعداء الشعب لتشويه انتفاضته، وهوتخريب تصل تقديراته بملايين الجنيهات.

وأليس بيع المستشفيات وخصخصتها يستدعى (وفق قانون التداعى الحر) بيع شركات القطاع العام، تلك الجريمة التى ار تكبها مبارك ونظام حكمه ونفـذها عاطف عبيد الذى بدأ تلك الجريمة عندما كان يشغل منصب (وزيرقطاع الأعمال) وسمح له ضميره أنْ يكون البيع بالقيمة الدفترية وليس بالقيمة السوقية، فكانت النتيجة أنّ تلك الشركات المصرية تـمّ بيعها ب (ملاليم) عند مقارنتها بسعرالسوق، ناهيك عن تدميرالصناعة الوطنية، مثل صناعة الغزل والنسيج والمراجل البخارية وصناعة السفن..إلخ فكانت نتيجة تلك الجريمة مكافأة عاطف عبيد وتصعيده ليكون رئيس مجلس الوزراء.

وإذا كانت حجة نظام الحكم المصرى هى الحاجة إلى (سيولة نقدية) تأتيه من بيع شركات الأدوية والمستشفيات، فهل هذا السبب له وجاهته ومصداقيته بالتطبيق لامكانيات مصرمن الموارد البشرية والطبيعية؟ وإذا قال البعض أنّ مصرفقيرة فى الموارد الطبيعية (وهذا غيرصحيح وقولٌ يـُـكذبه المسح الجيولوجى والدراسات التى اهتمتْ برصد موارد مصرالطبيعية) وحتى لوكانت الموارد الطبيعية شحيحة، فلماذا يستمرنظام الحكم على منظومة السفه والتبذيرفى الانفاق الحكومى، الذى يستفيد منه كبارالمسئولين؟ والتفاصيل يعرفها أصغرباحث وأصغرصحفى بل ويعرفها المواطن (الأمى) وهوما لمسته بنفسى وأنا أستمع إلى أحاديث الفلاحين والعمال والحرفيين وباعة الخضار..إلخ. فلماذا لايتم (ترشيد الانفاق الحكومى) الذى يـُـكبــّـد خزينة الدولة مليارات الجنيهات سنويـًـا؟

وإذا كان النظام لن يفعل وسيستمرفى بيع الفقراء لصالح الأثرياء، فلماذا لايفعل أصحاب الملايين والمليارات مثلما فعل باشوات (العهد البائد)؟ وعلى سبيل المثال (فقط) فإنّ مستشفى الدمرداش كانت فى رحم الغيب وعلمه قبل قرارعبدالرحيم باشا الدمرداش، الذى حلم حلمًـا إنسانيـًـا ونفــّـذه وهوبناء مستشفى لعلاج الفقراء، فتبرّع بمبلغ مائة ألف جنيه، عندما كان الجنيه المصرى أغلى من الجنيه الاسترلينى، ولم يكتف بذلك وإنما تبرّع بقطعة الأرض المُـقام عليها المستشفى، وأيضـًـا (وقــَـفَ) بعض أراضيه للانفاق على المستشفى. وأترك للمحاسبين تقديرتلك المبالغ (بسعرعام1927) وفقــًـا لأسعاراليوم فى الألفية الثالثة. وأعلم أنّ بعض أصحاب المليارات المصريين تبرّعوا بمبلغ كبيرة للأعمال الخيرية، ولكنهم أفراد قلائل، بمعنى عدم وجود مناخ أوتيارمثلما يحدث فى بعض الدول مثل أمريكا وأوروبا واليابان والهند..إلخ. فلماذا لايكون لدينا مثل هذا التيار؟ طالما أنّ النظام المصرى مُـصرٌعلى بيع الفقراء لصالح المستثمرين؟

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هامش: عبدالرحيم باشا الدمرداش (1849- 1929) أزهرى وشيخ الطريقة الدمرداشية. وكان ضمن الحركة الوطنية المصرية. وعضوًا بمجلس شورى القوانين المصرية. وهووالد الأديبة قوت القلوب هانم الدمرداشية.

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