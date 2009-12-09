

يعقوب زامل الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 5448 - 2017 / 3 / 2 - 16:06

المحور: الادب والفن









هناك،

على بقعة باردة

تبحث عن دفء مشارفك الأربعين،

تركت اصابعي

توّشم غايتها..

وغارقة بكل المفاصل

تبحث عن مرسى في الطين

عن جمرة

عن صدمة تدمي الأهداب

يا ماء العالم

هل ذاكرة الارامل

تصيب الأصابع

ما يصيب الذاكرة،

فلماذا أبحث حتى اللحظة

عن ظهر دافئ ينعم بالكتان

كان يغري اصابعي

منذُ أكثر من أربعين مشتىً،

في بحثي

عن جدوى؟!