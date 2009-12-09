

دعد دريد ثابت

الحوار المتمدن-العدد: 5447 - 2017 / 3 / 1 - 08:54

المحور: الادب والفن









حان وقت الرحيل

تفكرت الحقيبة ماذا توضب؟

رصيف يلتمع لم تدعسه الأحذية

رفيق منشى مكوي

لم يلبسه خذلان الحياة

رأس لم يعلق بشعره

آثار دخان السكائر

منشفة جففت دموع

لم تعد تعرف أسبابها

معطف لم يمل تعليقه

على مشاجب بلاد بلا أوطان

عطر عنبر لأرض سبخة

بعد أول نثة مطر

أغلقت الحقيبة قفلها

وأدبرت ظهرها

وتركتني خلفها