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|الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - هاشم يوسف الهاشمي - ضاع مضمون الدستور لتحقيق معيشة المواطن لفقدان رؤى قيادة المجتمع لفقدان شرعية المجلس
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ضاع مضمون الدستور لتحقيق معيشة المواطن لفقدان رؤى قيادة المجتمع لفقدان شرعية المجلس
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|الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - هاشم يوسف الهاشمي - ضاع مضمون الدستور لتحقيق معيشة المواطن لفقدان رؤى قيادة المجتمع لفقدان شرعية المجلس