

يعقوب زامل الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 5446 - 2017 / 2 / 28 - 17:40

المحور: الادب والفن









الحلم بالوصول

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في وقت الريح

في وقت السنطة

في الوقت الشبح

في وقت الوضوح

في وقت الوقت

نبحث عن وصولٍ

عن مقتربات لجسورٍ ..

لروح الأشياء ..

للمطلق فينا

لشيء يسكن عميقا فينا

قد لا نعرفه

لكنه كالماء ابدا

لا لون له

وبلا طعم

وغالبا بلا رائحة

قد نقتل الوقت بهذا

قد نهدر ما تبقى

لكنا مثل أطفال قمامة

لا يلهون فقط

ولا يتعبهم البحث

عن ترياق.