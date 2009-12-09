

منير الصعبي

الحوار المتمدن-العدد: 5446 - 2017 / 2 / 28 - 00:51

المحور: الادب والفن









أحبكِ ...؟

انا لا أقول أحبّكِ

هي كلمةٌ لم تعد تعنيني

قد شطبتها من دواويني

فرضْتُ قيود الكلام على اللّسان

وفرضْتُ على القلم

سياسة الكتمانِ

وفرضت على القلب

عدم ضخّها في شرايني

بعد ما كان منك

بعدما تيبّست الحروف

وتوقفتْ عن التشكّل والتكوينِ

أنا لا أقول أحبّك

مكابرةٌ أن أقول أحبّك

أو تقولي تحبيني

فبعدَ قولكِ

تغيّرت الأفكار

وتغيّرت مفردات التّدوينِ

تغيّر ترتيب الأقمار

التي أنرتُها من براكيني

فاسمحي باسم ما كان بيننا

أن أعلن شهادة وفاة

كلمة (أحبّك)

تلك التي إن قلتها

سوف تحيني

منير الصعبي

27-2-2017