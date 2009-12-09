

استقالة العقل العربي

عثمان عبدالله مرزوك

الحوار المتمدن-العدد: 5445 - 2017 / 2 / 27 - 19:51

المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي







اقالة العقل العربي

المقصود بالعقل العربي هو المشترك العام للافكار المسيطرة على المنطقة العربية ومثالها العراق او جملة المبادئ والقواعد الذهنية السائدة في فتره زمنية ما. هذه احدى محاولات تفكيك الافكار ونقدها من وجهة نضر حداثوية علمية. الحضارة القائمة على النص تموت مع الزمن, النص العربي ابتدء مع الخليفة الثالث وانتهى بعصر التدوين, وبذلك بنى العقل المغلق غير القابل للصيرورة المستمرة وتكون الصدء فوق الاساس الابداعي للنص.محاولة رفع الصدء ستثير الغبار حتما, لكن ضرورة الصيرورة حتمية ايضا ,مع الزمن تكونت الحقيقة المطلقة وحتمية صحة النص ومستقبلا القياس الارسطي, لا دخان بدون نار ولا نار بدون دخان, والجوهر ثابت, وما الى ذلك من جمل فقدت صحتها بالحداثة العلمية. بينما تسيطر الحقيقة الحتمية على ثقافة ما تموت الحقائق المخترعة لصالح الحقيقة المكتوبة, مثلا الطائرة حقيقة مخترعة ولا تتفق مع المنطق الارسطي. وهنا بعض تعاريف مصطلحات تم استخدامها للوضوح:

البرهان: هو حرية العقل في ممارسة فاعليته بالاستناد الى مرجعيته الذاتية وسلطته الخاصة.

البيان: هو فاعلية تأويلية تقيد نشاط العقل بنص مقدس, او بنص مرفوع الى مرتبة القدسية.

العرفان: فهو الوسط بين البرهان والبيان فاعلية تأويلية وحرية في التأويل اكبر من تلك التي في البيان.

ربما من الصعب تحديد الفترة التي استقال بها العقل العربي وثبت النص عن الكل لكن في اغلب الاحيان نهايه القرن الرابع الهجري حتى القرنين الثاني والثالث كانت معدة الاسلام تستطيع هضم التعددية الدينية فالقاضي ابو يوسف تلميذ ابو حنيفة يقول بحكم الجزية على الوثنين من غير الاعراب وبقائهم على دينهم واستمر ذلك الى انقلاب المتوكل وتضييق الخناق اكثر ايام القادر بالله والقائم بامرالله . اكثر من اسس مبدء النص على حساب الافكار كان ابن تيمية الذي آثر الوقوف امام النص مستشهدا بالنص ورفض المنطق الارسطي الذي استخدم بعده لتثبيت النص مرة اخرى, وبذلك اصبح اكثر احتراما ووقارا لدى طائفة المتشددين السلفية , وكوًن التربة المسمَدة لنمو المتطرفين فيما بعد. من لحضة قتل الفكر المتنور الى اليوم يعاني العقل العربي من التخندق داخل الموروث المطلق. والثورة على العقل الموروث تستدعي الثورة على المنطق الارسطي حتى الذي يسيطر على العقل المفكر للمفكر العربي والعراقي بحكم التغير الزمكاني. القياس لا يحكم بالضرورة على الصواب. ومرة اخرى , ذرة اليورانيوم التي تتحول الى ثوربيوم بالاشعاع, اضف الى ذلك تجزئة المادة الى بروتون ونيوترون واليكترون والى اجزاء اصغر تدعى (كويرك) حيث يكون حجم الفراغ اكبر من المادة حتى في اكثر المواد صلابة, العقل العلمي يقبل ذلك لكن العقل الموروث وفق المنطق الارسطي القياسي لا يقبل بتغير اصغر جزء من المادة الى مادة اخرى ولم تعد بنفس الصفات, اليوم فكرة الخيميائيين بتحيول الخسيس الى نفيس اصبحت اكثر مقبولية من فكرة ارسطو"الجوهر الثابت"!!! اكبر عائق امام العلم كانت الحتمية وفي الزمن الحالى الثبات والحتمية نقيضان للروح العلمية لهذا العصر, والسكون هو حالة يقين ليس لها ما يبررها, وهذا ما يمر به العقل العربي. البيان الاسلامي ساهم في وأد البرهان الاسلامي. اكثر النقاد يحرصون على اخفاء التاكل الداخلي لاحضار الغزو الخارجي وهو شد ما يحصل الى الان.

في الادب سقط مفهوم الحتمية بضهور التكعيبيةالتي جعلت الحقيقة تخليق وليست ادراك. وعلميا سقطت الحتمية بضهور النضرية النسبية 1905 زد على ذلك مفهوم ايزنبرغ في اللايقين 1928. كل ذلك كا ن في الفكر الغربي اين الفكر العربي من ذلك, في الفكر العراقي والعربي لم تسقط الحتمية وسقوطها يسقط النص والعقل الارسطي المسيطر. يبقى السؤال هل يمكن الخلاص من تلك العقلية ؟ كيف الخلاص؟ واسباب نضوج هذه النمطية في العقل العربي؟

هل سيطر النص على العقل الغربي؟ لماذا هو اكثر انفتاحا؟ بكل بساطة نعم, ففي القروسطية كان النص حتما مطلقا, لكن الترجمة هي التي جعلت من النص فكرة اكثر مما هو نص وغير قابل للاخذ والعطاء. يبقى ان الثورة التي قامت في القرن السابع عشر والتي تلتها في القرن العشرين جعلت العقل الغربي يفهم ان الحقيقة باتت اختراعا وليست ادراك كما لدى ارسطو. حتى يمكن ان يكون ما تدركه مجرد عائق امام الحقيقة كما تفعل زرقة السماء التي ليس لها وجود مادي سوى انها مجرد فرق في اشعة الطيف الشمسية. العقل الغربي نمى اثناء فترة الفلاسفة ما قبل مجيئ المسحية وكون الفلسفة مشغولة بالتجريد وبعيدة عن التجريب جعلها سهلة الموت امام السلطوية الايديولوجية المسيحية خصوصا بعد تحولها الى الديانة الرسمية للدولة الرومانية عام 325 ب م , حيث تحول العنف اللفضي على الفلاسفة الى عنف جسدي ضدهم. والديانة المسيحية كانت مؤمنة ان الانسان ليس بحاجة الى برهان عقلي بعد ان نزول البيان الالهي , وان حكمة الرعاع المؤمنين خير من حكمة الفلاسفة المثقفين. بالتدريج تمت محاصرة الفلاسفة في عام 323 ب م تم منع تداول كتب فورفوريوس وحرقها. وفي عام 415 ب م في يوم الصوم الكبير في شهرا اذار تم الطواف بالفيلسوفة هيباثيا ابنة عميد مكتبة الاسكندرية ثيون عارية في الشوارع وتم حرق المكتبة...البيان المسيحي تقدم على البرهان اليوناني المنهار وتم تقديم الباثوس المسيحي على اللوغوس اليوناني. مدينة افامية تولت تصدير البيان الى الثقافة البرهانية في المقابل مدينة حران متهمة بتصدير البيان الاسلامي.

يبقى اتصال اللغة العربية والعقلية العربية لتؤسس الذهنية العربية المشتركة وتبني الثقافة العربية, التي اصبحت عقلية ابداع واتباع بدون تبرير. يبقى العقل العراقي والعربي جزء من العقل العالمي وتاريخه يكمن ببساطة ان الايونيون طبعوا العقل واليونانيون قاموا بتاليهه والحضارات القروسطية المسيحية والاسلامية ديناه والحضارة الحديثة تعمل على اعادة عقلنته وعلمنته.

الخلاص من تلك النمطية واعادة العقل الى العمل تكمن في الاعتماد على معول التكنولوجيا لتهديم كل ما كان ثابتا الطرق على الصدء يفتك به. والتعليم السليم الذي لا يبني انماطا مسبقة للتفكير,على العكس من مهزلة التعليم العراقي , مثل ما فعل الدكتور استاذ مادة اللغة حيث نناقش نضريات نشوء اللغة ليبدء بالنص المطلق "وعلمنا ادم الاسماء كلها" ورمى النضريات الاخرى واهمها نضرية التطور بمحاولة اسقاط الاسلام وتهديمه ولعن المؤلف المسكين عن بكرة ابيه, ولا يجوز النقاش هنا طبعا فانت تناقش الله في نصه المقدس, وتحول الدرس الى تربية اسلامية مطلقة. وبدون اي مبرر يبدء كل درس او نضرية بالنص المطلق واصدار احكام مسبقة امام الدارسين الذين لا يعرفون عن النضريات غير العناوين مما يحول دون محاولتهم حتى قرائة نصوص النضريات وليس مريديها وناقديها وهذا صحيح بنسبة 90% على كل الاساتذة من الابتدائية حيث مدرسة اللغة الانكليزية تعلمنا دعاء الدخول الى الحمام ....والى الماجستير.... كيف تخلق الروح العلمية الشكاكة وغربلة النصوص ببساطة تسمية النضريات الدينية بانها نضريات دينية وهناك نضريات علمية تقوم على اساس تجريبي وعلمي بدون السبق في النضريات الدينية واعطائها الاولوية وجعلها تبدو صحيحة على الاقل دع الدارس يختار الصواب من الخطئ بدون احكام مسبقة ,...واسفاه!!!!.لا يجوز ربط دعاء دخول الخلاء بنضرية كم الفيزياء ونضرية دعاء الاستيقاض من النوم. ونضرية التطور ب"خلق الله ادم على صورته" وننهيها بالخلاف بين ابن حنبل وابي ثور الشافعي. وربط الطب النفسي بالشياطين والجن والممسوسين, حتى لقد وصل العلم الى مستوى "نشفي جميع انوع السرطان اتصل بالرقم 0780......الرقم موجود امام باب مستشفى مدينة الطب في بغداد" . اما نضرية كل شيئ فلم تصل الى مدارسنا لحداثتها لكن نقول للسيد ستيفن هوكنز نحن نعلم انها سبعة ايام وكما تشاء جهنمية او دنيوية!!!!!ننهض بالعلم فقط.













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