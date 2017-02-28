

تصفيه الحرس الستاليني

عبد المطلب العلمي

الحوار المتمدن-العدد: 5445 - 2017 / 2 / 27 - 19:47

المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية











في الخامس من اذار عام1953 انعقد الاجتماع الموسع ، اللجنه المركزيه للحزب الشيوعي السوفياتي و مجلس الوزراء و رئاسه مجلس السوفيات الاعلى.لننظر ماذا في ملف هذا الاجتماع. فقط صفحتان مطبوعتان على الطابعه هما ملخص لما دار في الاجتماع ، الصفحه الثانيه مذيله بتوقيع خروتشوف.على غلاف الملف مطبوع:سري للغايه، النسخه الوحيده،لا يوجد محضر مفصل للاجتماع ، بدأ الاجتماع في الساعه 20 و انتهى في الساعه20 و اربعين دقيقه.

نستنتج ان الاجتماع الذي قلب رأسا على عقب السياسه الداخليه و الخارجيه لم يدم سوى 40 دقيقه، في وقت كان ما يزال الرفيق ستالين في المستشفى ، و كذلك لا يوجد اي وثيقه تؤكد ما دار في الاجتماع سوى ملخص بتوقيع احد قاده الانقلاب.

حسب الموجز المذكور حضر الاجتماع118 عضوا من اللجنه المركزيه من اصل 125 تم انتخابهم من قبل اعضاء المؤتمر التاسع عشر، و كذلك 100 من المرشحين لعضويه اللجنه المركزيه من اصل 111 المنتخبين. اذن حضرت الاغلبيه و النصاب واضح لا ريب فيه. لندقق هنا ، اين محضر لجنه العضويه الذي من المفروض ان تعلن وجود النصاب و من هم اعضاء لجنه تاكيد العضويه؟لا يوجد اي وثيقه تشير الى ذلك، مما يدعونا للاعتقاد بان عدد الحضور كان مفبركا و لم يكن هناك نصابا على الاطلاق.كذلك هل من الممكن في غضون يومين فقط تجميع كافه الاعضاء و المرشحين من مختلف ارجاء الاتحاد السوفياتي؟ و هل من الممكن في 40 دقيقه صياغه و اقرار 17 مرسوم بالاضافه الى بعض النقاط الاداريه بدون مراسيم.

اهم قرار تم اتخاذه في ذلك الاجتماع ، هو قرار تقليص عدد اعضاء بريزيديوم اللجنه المركزيه (المكتب السياسي) الى 11عضوا و اربعه مرشحين.في الاجتماع الموسع اللجنه المركزيه الذي انعقد بتاريخ 16تشرين الاول1952 فور انتهاء اعمال المؤتمر التاسع عشر، تم انتخاب25 عضوا في البريزيديوم بالاضافه الى 11 مرشحيا لعضويته ، و كان ذلك بنائا على اقتراح من الرفيق ستالين و ذلك لادخال الكوادر الشابه الى عضويه المكتب السياسي تمهيدا لاستلامهم زمام الامور و السير قدما في بناء الاشتراكيه و محاربه البرجوازيه الوضيعه التي سيطرت على الحزب نتيجه للحرب الوطنيه العظمى و ما رافقها من تجميد للصراع الطبقي و نمو مقدرات الجيش. تركيبه البريزيديوم الجديده لم يتم التصويت عليها و كذلك لم يتم التصويت على تقليص عدد الاعضاء ، بل تم التصويت على جميع القرارات دفعه واحده في نهايه الاجتماع. و اللافت للنظر هنا انه و رغم كثره القرارات لم يتم مناقشه اي منها و التصويت كان بالاجماع(حسب الملخص) دون وجود اي معارضه او امتناع عن التصويت!!.

اليكم اعضاء البريزيديوم الذين تم انتخابه (تعينهم) في الاجتماع المذكور و سنوات ميلادهم :مالينكوف 1902.بيريا 1899.مولوتوف 1890.بولغانين 1895.فوروشيلوف 1881.كاهانوفيتش 1893.ميكويان 1895.بيرفوخين 1904.صابوروف 1900.خروتشوف 1894. ستالين 1898(في الموجز الذي تم نشره في جريده برافدا لا يوجد اسم ستالين).

من القرارات الاخرى في هذا الاجتماع كان قرار اعفاء الامين العام لاتحاد النقابات لعموم الاتحاد السوفياتي كوزنيتسوف، من مهامه ، و ارساله الى الصين ممثلا للحزب .انه ابعاد حقيقي. فلم يكن هناك سابفا لا في الصين و لا في غيرها اي ممثل للحزب الشيوعي السوفياتي، و هل من الضروري ارسال عضو لجنه مركزيه الى الصين. اعتقد انه الخوف من تاثير النقابات و خطوه على طريق تحييدها. المبعد الاخر كان بريجنيف. فلقد تم اعفائه من عضويه سكرتاريه اللجنه المركزيه و تعينه مسؤولا عن الدعايه و التحريض في الجيش (هذه التغيرات لم تنشر في الموجز الصحفي في البرافدا).

كذلك تم توحيد وزارتي الامن و الداخليه في وزاره واحده و تعيين بيريا وزيرا ، فتلك كانت حصه ثالث ثلاثه ممن دسوا السم للرفيق ستالين. و في اطار الصراع الداخلي تم بعد اربعه اشهر عزله و اعدامه. مما لفت نظري ايضا هو تعيين بولغانين وزيرا للحربيه علما ان الوزاره انذاك كانت تسميتها وزاره الدفاع، فهل من المعقول ان يتم تعيين وزير في وزاره غير موجوده ، ام ان السرعه في اعداد مختلف المراسيم ادت الى خطأ غير مقبول اساسا، و زياده على ذلك ، ففي سجلات وزاره الدفاع نجد ان تاريخ تعيينه وزيرا(للدفاع) هو 15 اذار.

بعد ذلك تكلم بيريا و اقترح تعيين مالينكوف رئيسا لمجلس الوزراء، بعدها مالينكوف بدأ بطرح ارائه حول ادماج الوزارات و تعيين الوزراء و نوابهم، و ممثل الاتحاد السوفياتي لدى الامم المتحده و نواب و زير الخارجيه.

من القرارات الاخرى المهمه هو قرار اعفاء خروتشوف من مسؤوايه سكرتير منظمه موسكو الحزبيه و تفريغه للعمل على العنايه بشؤون اللجنه المركزيه.

كذلك هناك بندا يتعلق باوراق و كتابات و ملخصات الرفيق ستالين(لم يظهر في البيان الصحفي) و الذي يلقي على عاتق خروتشوف و مالينكوف و بيريا ، العمل على حصر الارث و ارشفته.

هكذا و في 40 دقيقه تم الانقلاب على ارث الرفيق ستالين و بدايه طريق الرده ، طريق سيطره البرجوازيه الوضيعه على ارث العظماء لينين و ستالين ، طريق التخلي عن ديكتاتوريه البروليتاريا و عن دعم حركات التحرر الوطني.









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