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صبر السؤال


دعد دريد ثابت
الحوار المتمدن-العدد: 5443 - 2017 / 2 / 26 - 21:11
المحور: الادب والفن
    


أكدس أماني تلو الأماني
لحبيب
وطن
ملاذ
جواب
في وسادة لاتلقى غير كوابيس
جيوش أموات
قد أزفت ساعتها
ودُق نفير الحرمان
لإنتظار حقيقة فردوس مفقودة
الكل تهرول للوراء
وزهرة لا تطئها أقدامهم
وأسئلة ملت سؤالها
وليس لنا الا صبر
الأشجار لوحشة عناق الغريب
وشوق حجر ناتئ
لملمس كاحليّ
والكفن لألوان آلام
عابثة مستهزئة
تحيل نصع بياضه
الى لوثة لون السرمد





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دعد دريد ثابت

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