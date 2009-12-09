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لستَ نديم المحفل ...


يعقوب زامل الربيعي
الحوار المتمدن-العدد: 5443 - 2017 / 2 / 26 - 17:48
المحور: الادب والفن
    


تأتيكَ الرغبة بالغيبوبة
تمد جسدكَ
منذ اللحظة
رواقا لليلِ.
لا يشبهكَ هذا النائم جنبك
يواريك الظهر
وأنت كغريب معتكف،
وكبرد الصبح
يقتلك غمد الصبر،
مذ توارت عنك السكرة قبل الآن
نسيت الرجفة
وغادرت نبوءة عصرك.
هل يكذبُ فيك الهمس الأزرق
وأنت غريب وحدك
على قارعة الصمت؟
قديم ٌ أنت
وعريق كالبحرِ
لستَ نديم المحفل هذا..
من يعرفك في هذا الأفك غير السكرِ.
تعال نواريه الظهر
ونكون معا كما في الأمس
كسرب البط
ونرتحل.....





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يعقوب زامل الربيعي

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