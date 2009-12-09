

الفارس الغنائي يعقوب شاهين وفلسطين

اسحق قومي

الحوار المتمدن-العدد: 5443 - 2017 / 2 / 26 - 17:05

المحور: الادب والفن







عشتار الفصول:10079

النجم يعقوب شاهين وفلسطين.

1=فلسطين الجغرافيا.2=فلسطين التاريخ.3= فلسطين المكوّنات القومية.4= فلسطين المكوّنات الدينية واللغوّية.5= فلسطين السياسية.وقبل الدخول في ما نهدف إليه لنا أسئلة مشروعة .

هل يعقوب شاهين فلسطيني أم سوري ؟.

هل يعقوب شاهين مطرب عربي أم مطرب سرياني؟!!

هل كان على يعقوب شاهين أن يرفع راية فلسطين وعلم السريان معاً ؟!

ولماذا لم يُحضر لهذا لأمر بشأن العلم السرياني؟!!

هل واجه أمر العلم السرياني عدم قبول من أصحاب الشأن؟!!!

من أغتال فرحة هذا الفارس الصنديد الجدير باللقب رغم العواصف ورغم الشغب، ورغم التصويت ونسبته من قبل من صوتوا لأمير دندن وعمار اليمني ؟!!!

يعقوب شاهين لم يأخذ حقه في أن يفرح لوحده على مسرح آرب أيدول، بعد إعلان النتيجة النهائية، كما أخذها ابن وطنه محمد عساف من قبل ؟!!

هل يمنن السّريان في العالم نجمهم البطل يعقوب شاهين، لأنهم صوتوا له ولم يغني لهم أغنية بالسرياني، كما لم يشكرهم ولو بالكلام وإن شكر جميع من صوت له؟.

هل النجم يعقوب شاهين هو من يقرر أن يُغني بالعربي أم باللغة السريانية؟!!

كل هذه الأسئلة وغيرها من الأمور المشروعة، وتتنوع الآراء ،لكن النجاح هو واحد ، ولقب واحد حصل عليه النجم الفلسطيني السرياني يعقوب شاهين.بكلّ جدارة.فمبارك له ولنا جميعاً.

أجل بالأمس بتاريخ 25/2/2017م.لمع نجم الفارس الفلسطيني السرياني يعقوب شاهين، بلقلب (أرب أيدول).بمسابقة الغناء العربي من قبل تلفزيون إم بي سي. وكان لتفوقه مساحة من الاهتمام العربي والعالمي لكونه ينتمي لأكثر من مكوّن ومفهوم ، وأكثر من قضية،ونعلم ما للقضية الفلسطينية من أهمية في حل الصراع العربي الاسرائيلي لا بل نقول السلم العالمي يعتمد على حل هذه القضية بشكل واقعي وموضوعي .

وقد تنادى الجميع للتصويت ليعقوب شاهين كما ابن وطنه أمير دندن واليمني عمار العزكي.لكن الغلبة كانت للنجم والفارس يعقوب شاهين.ونلفت هنا اهتمام المراقبين بأن يعقوب شاهين ،ورغم كلّ العواصف وأغلبية الشعب العربي، الذي وقف في التصويت مع أمير دندن ،وعمار، فإن الشعب السرياني في كلّ العالم وبكلّ تسمياته ، وعلى اختلاف تنوعه ،وتفرقه في أصقاع العالم قاطبة، إلا أنه والحق يُقال. وقف مع نجمه يعقوب شاهين ،وصوت له، وافتداه بالغالي ،والرخيص، وقدم له آلاف الأصوات ،والاهتمام ،سواء أكان في الحديث اليومي، بين شعبنا، أو في الميديا سوشل ،ووسائل التواصل الاجتماعي ،والإعلامي ،والتلفزيوني، وكان شغل شعبنا الشاغل.طيلة هذه المسابقة.وهناك من شعبنا ، من صوت لأمير دندل وما أكثر كما يعقوب.لأنّ المتذوق للغناء ،لايعنيه هذا، أو ذاك ،ولو كان يعقوب شاهين ليس موجودا، فكان التصويت سيكون لمن يستحقه، لكن حين نقول صوت شعبنا ليعقوب من باب أن نلفت انتباه شعبنا ،بأنهم وقفوا هذه المرة صفا واحدا.ولأول مرة يقفون متفقين على أمر واحد...رغم هناك من لم يعنيه الأمر وما أكثرهم ، وخاصة هنا نشير إلى بعض الكتبة الذين لم يعنيهم الأمر ،وطبيعي فكل واحد له حريته وله منهاجه الفكري والإبداعي..ونعود للقول إننا لانطرح موضوع التصويت ليعقوب شاهين من أي زاوية غيرزاوية أمنيتنا أن يتوحد شعبنا في قضاياه...أما أمر الغناء فهذه ذائقة لا توقف عند تسمية دينية أو وطنية أو عالمية..مثالنا أم كلثوم مطربة الأجيال ، ومحمد عبد الوهاب، وناظم الغزالي ،وفريد الأطرش ،وفيروز ،ووديع الصافي، وغيرهم لايعنيني مذهبهم الديني ولا القومي.نقول هذا لئلا يتصيد بعضهم بالماء العكر، كما يقولون.ونتابع موضوعنا بالقول:

فلسطين من الجانب الجغرافي. تقع فلسطين ،على مفترق قارتين الأفريقية في الجنوب، والجنوب الغربي والقارة الآسيوية في الشرق وتقع فلسطين في الجهة الغربية منها ،ولن نوغل في الأمر الجغرافي ، حيث أنّ فلسطين هي الجزء الجنوبي من سوريا الكبرى، وكانت أرض غزة هي صلة الوصل، بين سورية وآسيا في الشرق، ومصر القبطية، وشمال أفريقيا الأمزيغي، وأفريقيا بتنوعها العرقي ودياناتها المختلفة.في الغربي والجنوب الغربي ،وكان الناس ينتقلون إلى أفريقيا عبر غزة قبل فتح قناة سويس.

أما التكوّن القومي ،والسكاني لفلسطين ،فقد سكنتها أقوام عدة.

نذكرها بكل اختصار. لأن الغاية من هذا البحث هو الوقوف على أهم المعالم ،والمكوّنات الفلسطينية،فقد سكنها الكنعانيون قبل عام 3000سنة قبل الميلاد، وفي عام 1250 قبل الميلاد يستولي بني إسرائيل على أجزاء من بلاد كنعان الداخلية، ومابين عامي 965.ق.م. بنى الملك سليمان اليهودي العبري ،هيكلاً في القدس وفي عام 928.ق.م.قُسمت دولة إسرائيل إلى مملكة يهوذا، ومملكة إسرائيل.في عام 721.ق .م. استولى الآشوريون على مملكة إسرائيل، وكان السبي البابلي الذي أخذ اليهود من السامرة إلى بابل ،وعلى ضفاف نهر الخابور، بينما تم نقل قسم كبير ،من الآشوريين، ووضعوا بدلاً من اليهود المسبيين ،وكان إن هُدم الهيكل على يد الآشوريين .وفي عام 539.ق.م

استولى الفرس على بابل وسمحوا لليهود، ببناء الهيكل الثاني، وفي عام 333 قبل الميلاد، أستولى الأسكندر المقدوني على فلسطين ،وبموته عام 323 قبل الميلاد، يتناوب على حكم فلسطين البطالسة المصريين ، والسلوقيين السوريين، وفي عام 165 قبل الميلاد، يثور المكابيون اليهود ،على السلوقيين ويؤسسوا دولة يهودية مستقلة . وفي عام 63.قبل الميلاد يتم ضم فلسطين للإمبراطورية الرومانية ،ويستمر حكم الرومان من عام 63 قبل الميلاد، وحتى 324 ميلادية .ونمر سريعا بتناوب الشعوب على فلسطين ،إلى أن تم فتح فلسطين على يد المسلمين ،ومعركة اليرموك عام 636 ميلادية، حيث انتصر فيها الجيش الإسلامي على البزنطيين ،وهكذا خضعت للحكم الإسلامي العربي ،ومرت بعهود المماليك والعهد العثماني ، ثم العهد الاستعماري الغربي حتى عهد قيام دولة إسرائيل عام 1948م.

وهنا نجد فلسطين بعدما كانت مقسمة ما بين مصر، والمملكة الأردنية الهاشمية، أصبحت دولة يهودية والضفة الغربية وغزة للفلسطينيين .

ونعود لنذكر بالشعوب التي جاءت فلسطين :

الكنعانيون ، والعبرانيون، والآراميون ،والآشوريون ،والبابليون، والفرس،والتدمريون، والأغريق،والرومان، والصليبيون، والأيوبيون ،والمماليك ،والسلاجقة ،والبزنطينيون ، والعثمانيون، وشعب من بحر إيجة(غزة).

وأما التكوّين القومي ،والعرقي ،والديني ،واللغوي .

فنأتي على الأمر ونقول:يتكوّن الشعب الفلسطيني في عمقه التاريخي من المكوّنات التالية.

المكوّن الكنعاني ،والمكوّن الأموري، والمكوّن الآرامي ،والمكوّن الآشوري البابلي ، والمكوّن الآرمني، والمكوّن الكردي ، والمكوّن الجركسي، والمكوّن السامري .

وفي الضفة الغربية يمكن قراءة المكوّنات الدينية التالية:

1= الإسلام،2- المسيحية، 3=اليهودية(السامرية).ونستطيع أن نميز مابين السكان بالنسبة للحضر من العرب ونسبتهم 3711 ألف نسمة أغلبهم من السنة، مع وجود نسبة 5%من المسيحيين.وهناك عرب بدو نسبتهم 17000نسمة، وهناك غجر يتحدثون اللغة الدومرية (اللهجة النّورية).

وهناك آراميون غربيون يتحدثون الآرامية الغربية الحديثة ، وعددهم 4300نسمة .وأما من الآشوريين وعددهم يُقارب عدد الآراميين حوالي 4300 نسمة يتحدثون الآشورية . وهناك جركس وعددهم 3600 نسمة يتحدثون اللغة الأديفية.الأرمن ويتحدثون اللغة الأرمنية , وهناك سامريون يهود يتحدثون اللغة العربية وعددهم 900 نسمة .وهناك المكوّن الكردي بين الفلسطينيين لأن الحكم الأيوبي أدى إلى امتزاج مابين الكرد والفلسطينيين من المسلمين.

ولابد أن نشير إلى أن أغلب سكان قطاع غزة هم بالأصل من بحر إيجة ،جاؤوا منذ زمن بعيد..فهم ليسوا عرباً في الجنس .كما أغلب أهل الضفة الغربية حيث غلبة الجنس الآشوري .

وبعد هذا نأتي إلى القول: إن الفارس الغنائي يعقوب شاهين، وبحسب الوقائق السياسية ،هو فلسطيني ، سرياني،عربي بحسب الكيان الأكبر ،والمفهوم العام، والعالمي للشرق العربي.وليس هناك خلاف مابين الآراء فكلّ يراه بحسب مايشتهي .وهو كنجم يُغني باللغة العربية سيكون للجميع وليس لهذا المكوّن أوذاك.فهذه من البديهيات.لكن حين نخصه بالتسمية السريانية فهذا أيضا حق لنا وله..كما نقول في تاريخ الشرق أن أتاتورك هو من يهود الدومنة.

في ختام هذه العجالة ،نبارك للمطرب المتألق الفلسطيني السرياني يعقوب شاهين لفوزه بمسابقة أراب أيدول الرابعة.ونبارك لفلسطين وشعبها ، نبارك للعالم والأسرة الغنائية التي رفدها هذا النجم.

والشكر كلّ الشكر للقائمين على هكذا مسابقات ،شكرا لكلّ من صوت للنجم يعقوب شاهين ،وأخص شعبنا السرياني فهذه أول مرة يجتمع شعبنا ،على هكذا حدث، وأتمنى أن يجتمع على أمره أبدا. وعلى قضاياه المصيرية ووجوده على تراب أجداده في (الشرق).وما يُعانيه على أثر العواصف الهوجاء ، مع مايعانيه أقباط مصر في سيناء..وفي الداخل المصري.نتمنى للحروب أن تتوقف في اليمن والعراق وسورية والعالم.

نتمنى أن يعم السّلام أرض فلسطين، والشرق ،والعالم،نُطالب بأن يتحقق حلم المكوّنات القومية في حكم ذاتها بذاتها،نُطالب بأن نرتقي إلى درجات من الوعي الحقيقي ،والفاعل ـ وليس بالكلام والإدعاء والمهاترات والشوفينية والنرجسية،ـ في نشر ثقافة المحبة والسّلام.

نتمنى لجميعكم الدوام .

اسحق قومي

شاعر وكاتب وباحث سوري مستقل.يعيش في ألمانيا.

26/2/2017م















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