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شذرات-3-


محمد البكوري
الحوار المتمدن-العدد: 5443 - 2017 / 2 / 26 - 10:51
المحور: الادب والفن
    


*لانحتاج لحمامات نغسل فيها الأجساد، بل نحن في أمس الحاجة إلى حمامات نغسل فيها العقول.ِ غسل العقول من "خرافات زمان "، بدل غسل الأجساد من أوساخ المكان! * هناك علاقة ناظمة بين أزمة السكن وأزمة الشِّعْر.ِ فالأولى، هي أزمة "بيوت" ، أما الثانية، فهي أزمة "أبيات". الحل في الأولى، هو السطوح والحل في الثانية، هو السطور! * النقطة التي أفاضت الكأس، هي أنني أحببت هذه النقطة. * مع مرور أيام وسنين العمر، يزداد المرء منا قناعة وتيقنا، أن الدنيا "لاتساوي جناح بعوضة". وذلك، حينما يقف وقفة تأمل في تشرذمات محطات ذاته وتشظيات مسارات حياته، والتي غالبا ما "تصنع" منه كائنا"ميتا" بالفطرة والاكتساب. * في غالب الأحيان، ماتنفك تجارب"حيواتنا" تعلمنا درسا بالغا مفاده :" أنه في مقابل القليل من التأمل، هناك الكثير من المنطق" .فمثلا، يوما ما سنذهب عن هذه الحياة وسننتقل "من وإلى" .هذا هو المهم، لكن الأهم هو أن نعرف بماذا سنذهب؟ وماذا أعددنا للانتقال "من وإلى"؟ وبطبيعة الحال، يبقى دوما الأهم قبل المهم. فالمهم أن نؤمن باننا-طال الزمن أوقصر- سنغادر هذه الحياة والأهم أن نفكر بأي منوال سنغادر هذه الحياة! *يقول الزعيم الهندي غاندي: "فلتكن الحقيقة هدفك المنشود دائما، بعشق الجهد، بشهادة حياتك. فحين تتأكد منها مرة ، سترفض الانسحاب حتى أمام الموت " ،كما يقول: "ما أفضل أن يخرس المرء عن ذكر الحقيقة، إن لم ينطقها بلطف، فهذا معناه أن الحقيقة لا توجد فيمن لا يحكم بلسانه." وأقول: أن الحقيقة المطلقة هي الكامنة في ذواتنا... الحقيقة نظل نشتهيها كإكسير للخلود، فتشتهينا هي كسر للوجود ... الحقيقة هي الملاذ الآمن من أجل بلوغ مدراك الكمال والوصول إلى قمم الجمال ... الحقيقة هي التي تبعث فينا الأمل والطموح والسؤدد والرفعة ... إنها إجمالا ،المقصد المأمول والمنفذ المنشود. * "إن كنت تريدين السكن أسكنتك في ضوء عيوني" ...لم أكن أتصور يوما، أن الحب سيخفف من أزمة السكن!!! * قيل أن "الكلاب تنبح والقافلة تسير"، وأن "نباح الكلاب لايضر بالسحاب"، وأن "الكلب يظل كلبا، ولو طوقته ذهبا" وأقول: أن "وفاء" الكلاب هو الذي يجعل حتما القافلة تسير ، ويوصلك مراتب السحاب ، ويصير أخلاقك من معدن الذهب. * لكل شيء في الحياة " غَلَّةُ". فمثلا، حينما يبحث القلب دوما على مايشفي "غليله" ، فإنه لن يجد غالبا إلا ما يضفي عليه "غِلَّه".





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محمد البكوري

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