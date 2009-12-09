التبرع للموقع -
ادعمونا
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الموقع الرئيسي
لمؤسسة الحوار
المتمدن
يسارية , علمانية , ديمقراطية
"من أجل مجتمع مدني علماني ديمقراطي حديث يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع"
حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر والتى نالها أعلام في الفكر والثقافة
|الصفحة الرئيسية - كتابات ساخرة - سعد سوسه - مناضل بالصدفة
|
|
مناضل بالصدفة
| نسخة قابلة للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647
|
-
عطب في الذاكرة
- موت انسان . ق . ق . جدا .
- عطر الجسد . قصة .
- عوامل التغير الاجتماعي
- طبيعة التغير الاجتماعي
- سلبية الدين
- الدين ظاهرة ثقافية .
- اثر الثقافة على التنمية البشرية
- مانديلا اخر الاولياء الصالحين
- الثورة والديمقراطية
- الديمقراطية والشورى . الجزء الثاني
- الديمقراطية والشورى .
- مصادر الشرعية الجزء الثالث
- مصادر الشرعية الجزء الثاني .
- مصادر الشرعية
- الثقافة وتعاريفها واطر دراستها .
- الطبيعة الاجتماعية والسياسية للثقافة
- أصبحت في الخمسين . نص قصير
- العاهرة . قصة قصيرة .
- دعاء لسيف .
المزيد.....
- بتعليمات ملكية.. تدشين “مصحة محمد السادس للرعاية ما قبل وبعد ...
- بالصور.. كوناكري تخصص استقبالا حماسيا حارا لجلالة الملك
- جلالة الملك يجري بكوناكري مباحثات مع رئيس جمهورية غينيا
- جلالة الملك ورئيس غينيا يترأسان مراسم التوقيع على ثماني اتفا ...
- الشرطة القضائية تستدعي حميد شباط للتحقيق
- تعيينات تشمل قطاعات الصيد والثقافة الميزانية
- الرئيس الزامبي يشيد ب”الالتزام الاستراتيجي” للمغرب لفائدة إف ...
- وزير الداخلية الإسباني: العلاقات مع المغرب مبنية على “الثقة ...
- جلالة الملك يحل بكوناكري في زيارة عمل وصداقة لجمهورية غينيا ...
- (الوطن) المصرية: ما يجمع بين المغرب ومصر “أكبر بكثير من ستين ...
المزيد.....
- مقامات الكيلاني / ماجد هاشم كيلاني
- االمجد للأرانب : إشارات الإغراء بالثقافة العربية والإرهاب / سامي عبدالعال
- تخاريف / أيمن زهري
- البنطلون لأ / خالد ابوعليو
- مشاركة المرأة العراقية في سوق العمل / نبيل جعفر عبد الرضا و مروة عبد الرحيم
- التكوين المغترب الفاشل / فري دوم ايزابل
- رواية ساخرة عن التأقبط في مصر بعنوان - البابا / الصحفي الراحل في جريدة البديل اليسارية المصرية/ محمد ربيع
- رواية ساخرة عن التأسلم بعنوان - ناس أسمهان عزيز السريين / الصحفي الراحل في جريدة البديل اليسارية المصرية/ محمد ربيع
- هكذا كلمني القصيد / دحمور منصور بن الونشريس الحسني
- مُقتطفات / جورج كارلين
المزيد.....
|الصفحة الرئيسية - كتابات ساخرة - سعد سوسه - مناضل بالصدفة