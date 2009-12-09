

سعد سوسه

الحوار المتمدن-العدد: 5442 - 2017 / 2 / 24 - 08:48

المحور: كتابات ساخرة









ضجر من كل شيء ، فهو لايجيد غير الحديث فقد كان كثير الكلام ( فاشل ) في كل شيء . لم يجد وظيفة اوعمل ففر خارج الوطن ، استدان مبلغا من المال من احد اصدقائه ونصب على الاخر ، ووعد الاخر ان يعيد اليه المبلغ الذي اخذه منه وهكذا بعد ان جمع مبلغا من المال وفر به الى احد الدول الاوربية . ظل مجرد مشرد ينام في الحدائق العامة ، ويأكل اي شي يجده كان نصف بشر .... شبه انسان ؟

صادف اثناء مروره امام سفارة العراق وجود المتظاهرين يطالبون باسقاط النظام وحدث تدافع مع رجال الشرطة ، القي القبض على بعض المتظاهرين وكان ظمنهم واودعوا السجن وتفرق الباقين .. التقى بهم المحقق سالهم عن قائدهم اجاب الجميع لا احد فهي تظاهرة عفوية ، سلمية ضد النظام .

المحقق : يجب ان يكون لديكم قائد وهو الذي يتحدث عنكم . اختاروه لأن الشيء الوحيد الذي كان يجيده هو الحديث واللغو فقط .

عاد عند سقوط النظام فاصبح احد ابرز ساسة العراق . وهو لايملك سوى لسانه هولاء الذين يحكموا بلدي . لك الله ياعراق .