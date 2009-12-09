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تحية للجيش الاحمر بمناسبة الذكرى ال15 لتاسيسه يوسف فيساريونوفيتش ستالين


عليه اخرس
الحوار المتمدن-العدد: 5441 - 2017 / 2 / 23 - 16:27
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    


تحية للجيش الاحمر
بمناسبة الذكرى ال15 لتاسيسه
المجلس العسكري الثوري لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية

لقد تم تاسيس الجيش الأحمر بقيادة لينين، وتم تخليد ذكره بالمجد في المعارك الكبرى ابان الحرب الأهلية، وابان طرد الغزاة من اراضي الاتحاد السوفيتي ودفاعا عن قضية البناء الاشتراكي في بلدناا.
يعتبر الجيش الأحمر الآن ملاذا للسلام والعمل السلمي للعمال والفلاحين، وحارسا يقظا لحدود الاتحاد السوفيتي
ان عمال بلدنا، أكملوا بجدارة الخطة الخمسية خلال أربع سنوات، لتسليح الجيش الأحمر بأدوات دفاعية جديدة.
ان مهمتكم ايها الرفاق تتلخص بتعلم كيفية استخدام هذه الأدوات على اكمل وجه والقيام بالواجب اتجاه الوطن ، إذا حاول ألاعداء مهاجمته.
ارفعوا عاليا راية لينين، راية النضال من أجل الشيوعية!
تحية للجيش الأحمر الباسل ، لقادته، ولمجلسه العسكري الثوري!
ستالين
"البرافدا"، عدد 53،
23 شباط 1933
يوسف فيساريونوفيتش ستالين
ترجمة عليه اخرس





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عليه اخرس

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الصفحة الرئيسية - ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية - عليه اخرس - تحية للجيش الاحمر بمناسبة الذكرى ال15 لتاسيسه يوسف فيساريونوفيتش ستالين