

بابلو سعيدة

الحوار المتمدن-العدد: 5441 - 2017 / 2 / 23 - 10:50

المحور: الادب والفن









khateeb

أجوبتها دقيقة.. ومكثفة . وهي فتاة متمسكة بفتوتها ، وحيوتها .. وتيبها رائع .. وتعابير وجهها أروع .. وعيناها الأروع .. هما " غابتا نخيل ساعة السحر أو شرفتان راح ينأى عنهما القمر " أحبها كثيرون .. وهي الآن على face booمحبوبة أكثر .. وهي لا تخضع لمعيار الزمن .. لأنها متجددة .. تجدد طير ... العنقاء المصرية .. وهي ترفض أن تُعتقل ضمن إطار النّص الماضوي .. لأنها طفرة جينية .. .. وجديرة بالتقدير والاحترام .. ونحن .. والوطن ... والأمة نكبر بها .. وهي تعشق ذاتها .. وتتمنى أن يكون لها اسطورتها الشخصية .. الخاصّة بها ... أما الآلهة فليس لهم اسطورة شخصية .. لأنّ ليس لهم أمنيات . ويبقى وجودها ضرورة تاريخية ,, ضرورة الماء والهواء والغذاء .. ورحم "الله " أسرة .. أنجبت.. مبدعة تُضاف إلى بقية المبدعات اللواتي غيّرن لون التاريخ ..من سواده إلى بياضه . وتحية إلى .. جيبول الجدول التي أنجبت Tamador khateeb .. لا بل تحية إلى Tamador khateeb التي اشهرت قرية جيبول .. والجبل معاٍ