

كمال آيت بن يوبا

الحوار المتمدن-العدد: 5440 - 2017 / 2 / 22 - 16:09

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









رأي حر

للأسف أن كثيرين يعتقدون أن منظمة البوليزااريو يمكنها أن تقض مضجع المغاربة رغم عدم وجود مجال للمقارنة بينها و بين المغرب من الناحية العسكرية و السياسية .

و البروباغاندا التي صاحبت صور غالي زعيم الانفصاليين بالقرب من موريتانيا وهو يستعرض عضلاته على الجيش المغربي في الأشهر القليلة الماضية كانت للاستهلاك الخارجي و الاعلامي للمنظمة كأي زوبعة في فنجان فحسب.

فعلى الصعيد العسكري يمتلك المغرب ترسانة عسكرية كبيرة جدا لا يزال يجددها و يقتني الأسلحة و وسائل الإتصال المتطورة بملايير الدولارات في مجالاته العسكرية الثلاث البرية والبحرية والجوية .زيادة على العنصر البشري الذي يجعل من جيشه النظامي آلة غاية في التعقيد الوظيفي والتدريب والكفاءة و إتقان اللغات لا يمكن مقارنته حتى بجيوش دول في المنطقة فمابالك بثلة من الناس أمثال أعضاء البوليزاريو الذين لهم وظائف بيروقراطية لدولة وهمية لها وزارات مزعومة في مواقع الأنترنيت فحسب.

فالترسانة العسكرية المتطورة ،

و العنصر البشري ذو العقيدة القتالية العالية و الإستعداد للتضحية،

و التدريب والكفاءة اللامتناهية لأفراد الجيش و التي تنهل من فكر و تنظيم أجود المدارس العسكرية على صعيد التنظير العسكري و الإنضباط في السلوك ،

كلها عناصر لا تترك أي مجال كي يتجرأ مقاتلو البوليزاريو على النزال مع الجيش المغربي في أي محاولة.

و كل ما تناور به البوليزاريو الآن و هي تعرف هذه الحقيقة هو من أجل إظهار أن قيادة البوليزاريو الجديدة لها كلمتها المختلفة عن سابقتها لا غير.

كما أن مقال مجلة الواشنطن بوسط الاخيرالذي نعت عودة المغرب للإتحاد الإفريقي ب"حصان طروادة" للبوليزاريو و سماه بالدبلوماسية الإقصادية ، تجاهل الحقائق أعلاه التي لا يمكن التشكيك فيها كما تجاهل مشاركات المغرب في العديد من المناورات العسكرية مع الجيش الأمريكي و التي أبان فيها عن كفاءته العالية .

أما ما سماه عدم أإستفادة القارة من إستثمارات المغرب في إفريقيا فهو في الواقع يكذب على الناس.ذلك لأنه حين يسمع المرء عن تخصيص مستشفيات متحركة و أخرى تابثة و هبات الأسمدة المخصصة للفلاحة و الإستثمارات لبناء البنية التحتية و تجديد مدن بكاملها و غير ذلك من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية ، فهل الناس مجانين حتى يصدقوا أن كل هذه الجهود والملايير لن يستفيد منها الناس الأفارقة ؟

هذا هراء .

هذا العمل هو عمل إقتصادي و إجتماعي صالح وجدي و كبير و مسؤول.

طبعا سيستفيد منه الأفارقة أولا والمغرب ثانيا وأوروبا ثالثا.

ولماذا المستفيدون الأوائل هم الأفارقة ؟

فإعتقادي هو لوقف تدفق المهاجرين واللاجئين منهم نحو الشمال أولا و إعفائهم من عناء السفر والتشرد ربما عبر تحسين ظروف حياتهم في مواطنهم الأصلية كي لا يضطروا للهجرة .

و بما أن جهود المغرب تعتبر عمل وجهد من أجل الحياة والإستمرار في الوجود و ليس لهوا ولا بدون فائدة ، فلا يحاول أحد تدويخ المغاربة بتهديدات البوليزاريو التي تبدو كتهديدات أي ذئاب أمام الأسود الأطلسية أو مقارنة وضع الصحراء بالقضية الإسرائيلية الفلسطينية .

الصحراء كانت دائما جزءا من التراب المغربي و لم يتم ترحيل سكانها خارجها مثلما تم تهجير اليهود من أراضيهم في الاراضي الاسرائيلية الحالية عبرالغزو والاحتلال العربي القديم في القرن السابع الميلادي ثم تم تسمية تلك الأراضي عربية .ثم تاه اليهود عبر العالم و تشتتوا فلذلك سموا بيهود الشتات .

الصحراويون لا يزالون في أراضيهم و لم يهجرهم أحد .

أما اليهود فقد عادوا إلى أراضيهم و أسسوا دولتهم الديموقراطية التي هي دولة إسرائيل و عاصمتها التي إختارها اليهود الحاليون كما كانت قديما المدينة الفاصلة بين مملكة يهودا و مملكة إسرائيل القديمتين و هي أورشليم المذكورة دائما في كتابهم المقدس كمدينة مقدسة بالنسبة لهم .هذه هي الحقيقة التي يجب الاعتراف بها اليوم لمن يريدون السلام .

إذن فوضع أراضي إسرائيل من الناحية التاريخية والبشرية مختلف تماما عن وضع الصحراء.و لا مجال للمقارنة ..إلا بالنسبة للذين يتجاهلون التاريخ و لا يريدون السلام لأنفسهم ولا للناس.

في كل الأحوال بما أن القافلة تسير فللذئاب أن تفعل ما تريد .