أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - بابلو سعيدة - MAISA SABOH الإعلامية- - 4 -


اخر الافلام











المزيد.....

MAISA SABOH الإعلامية- - 4 -


بابلو سعيدة
الحوار المتمدن-العدد: 5440 - 2017 / 2 / 22 - 09:48
المحور: الادب والفن
    


" 4 "والشعر في أدبياتها الشفاهية، هو جواز سفر، يجتاز الحدود. وزورق إبحار ، يخترق المجهول. وطائر يجوب الآفاق والمسافرين ومرساة للقادمين . ونافذة على العالم . وفسحة من الحريّة . ومحطة للحالمين ... بِغَدٍ مشرق .... جميل.. ووطن سوريّ يحتضن ...... الجميع . وترى أن كلّ قصيدة ابداعية تمثل ولادة طفل جديد يمجّد الحياة . ويحيا بالأمل ، وشروق شمس الحريّة .





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
بابلو سعيدة

إجمالي القراءات: 2,811,051
المقالات المنشورة: 606
- MAISA SABOH الإعلامية- - 3/3
- M AISA SABOHالإعلامية-
- 2 /2 saboh maisa
- الإعلامية } MAISA SABOH - 1- 2-
- الإعلامية - MAISA SABOH - 1
- تقدمة
- السلام
- . الحرب والسلام
- عقد سوري اجتماعي جديد لعام 2017
- عقد اجتماعي معاصر لعام 2017
- الأب المقالي - 6 -
- الأب التاريخي - 5 -
- الأب المثالي- 4 -
- الأب المثالي- 17 -
- المثقف الحقيقي - 3
- الأب التاريخي المثالي - 2 -
- البؤساء - 1 -
- الأب التاريخي المثالي - 1 -
- الأب الرمو فائو اسماعيل
- الأب الرمز فائز اسماعيل

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- كون من زجاج: كيف قاست نساء مرصد هارفرد النجوم -
- ثورة الخامس والعشرين من يناير في رواية «نقطة نظام» لصبحي موس ...
- هل سرق يوسف زيدان رواية “عزازيل”؟
- حظر كييف لإدخال الكتب من روسيا
- فيلم -تيرميناتور2- سيعرض بنظام ثلاثي الأبعاد قريبا
- كتاب جديد عن أديب كمال الدين
- حفل توقيع ومناقشة المجموعة القصصية «تذكرة سفر» للكاتب هاني ك ...
- (الوسط) البحرينية: “مغربنا العربي الكبير”
- المغرب – زامبيا .. آفاق مستقبلية واعدة للتعاون
- بافاريا تخطو صوب حظر النقاب

المزيد.....
كتب ودراسات
- أصداء الخيبة / ريبر هبون
- النادلة / شذى احمد
- محمد الطوبي شاعر في زمان خطأ ..وفي مكان خطأ / إدريس ولد القابلة
- أطياف ورؤى / ريبر هبون
- لا تلومي الوردةَ لا تأكلي العوسج / كريم ناصر
- أمي ، وحكايات المدينة عرب ، تفاصيل اليومي في لحظة الإبداع ! / جابر حسين
- الابعاد الستة / تايف سلوم
- قراءة فلسفية لرواية ساق البامبو(1) (جدلية العلاقة بين تيمة ا ... / محمد بقوح
- مقبرة الأشباح / محمد يوب
- نشأة المسرح العربي الحديث / رياض كامل

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - بابلو سعيدة - MAISA SABOH الإعلامية- - 4 -