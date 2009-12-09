

بابلو سعيدة

الحوار المتمدن-العدد: 5440 - 2017 / 2 / 22 - 09:48

المحور: الادب والفن









" 4 "والشعر في أدبياتها الشفاهية، هو جواز سفر، يجتاز الحدود. وزورق إبحار ، يخترق المجهول. وطائر يجوب الآفاق والمسافرين ومرساة للقادمين . ونافذة على العالم . وفسحة من الحريّة . ومحطة للحالمين ... بِغَدٍ مشرق .... جميل.. ووطن سوريّ يحتضن ...... الجميع . وترى أن كلّ قصيدة ابداعية تمثل ولادة طفل جديد يمجّد الحياة . ويحيا بالأمل ، وشروق شمس الحريّة .