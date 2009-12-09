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قصيدة الأرض وسؤال المصير


عباس علي العلي
الحوار المتمدن-العدد: 5440 - 2017 / 2 / 22 - 00:41
المحور: الادب والفن
    


قصيدة الأرض وسؤال المصير

هذه الأرض يتيمة
فقد باغتها المطر بالرحيل وجفى
يبحث عن بقعة بكر
ليستولدها ثمر
ترابها الممزوج بالدم والدموع
نكرها
فلم تعد السماء ترى
غير المقابر والسجون فيها
وأنزوى النخيل والشجر
يا أرضي
يا وجودي الذي أهدى الوجود أول الخبر
اسألك بالفراتين
بأول الناطقين بالحرف
بالتأريخ
بما ظهر فيك وما أستتر
بالنائمين في واديك من خير البشر
بالنار المباركة ومن حولها
وبالمقذوف في وسط لهيبها وما أنكسر
عن سر بلواك
عن سر ما حضر
وغاب وما أستتر
عن الساكن فيك عنوة
ظلما وقهر
هل عاقبك الرب عن فعل أشر
أم أن كل ما صار
جريا مع القدر
أيها الموطئة من كل حدب وصوب وانت تناديك
هل من جائع بجوارك تعطيه
لبنا وماءا وخمرا وثمر
شاكرا كان
أم فاسق بطر
من غرر بيك الشيطان فأثخن فيك الجرح
وشعبك بين
مستغفر
ومتنسك
ومن هجر
لا يا أرض الأنبياء والمرسلين
وأرض الجود والفخر
ستبقين أم الكون والكون بأجمعه
لا ينسى
ولكن يمتحن
فيك
فلا يهم إن غاب الماء أو حضر المطر
فكل حبات الرمل والطين فيك
مائدة إن جاع شعبك أو أنكسر
يا أرض الطاهرين
كما الطهرين دوما في القلب خنجر ورمحا في الظهر
لا تموت فيك الروح
والروح فيك مستقر





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عباس علي العلي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عباس علي العلي - قصيدة الأرض وسؤال المصير