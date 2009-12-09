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M AISA SABOHالإعلامية-


بابلو سعيدة
الحوار المتمدن-العدد: 5439 - 2017 / 2 / 21 - 07:09
المحور: الادب والفن
    


الإعلامية" 2/ 2 " M AISA SABOH .تمتلك إرادة المقاومة والتغيير ، وخزّاناً معرفيّاً ، وقيماً جمالية .وحسّاً تاريخياً ، ووعياً حواريّاً، وكرماً اجتماعيّاً، ورفضاً للمألوف التقليدي . وتقود سيارتها، وحواراتها، وتعاملها مع lucky بتقنيات عالية المستوى .وأحدثت نقلة نوعية في المقابلات الحوارية على شاشات التلفزة . واسئلتها الشفاهية في مقابلاتها لشخصيات أدبية وفنّيّة وإعلاميّة وسياسية تبدو نتاج اللحظة، وفي غاية من الروعة... والدّقّة . وتختزنها في الذاكرة ، لا على الورق . وقد دخلت عالم... الشُهْرة والنجومية .وتحوّلت إلى ظاهرة إعجاب، وإدهاش ، ومعرفيّة. لأنها نتاج طفرة جينية قادرة على التجديد والتحديث الدائمين. وتستحقّ من الوطن ، ومن مشاهديها على القناة الفضائية " سوريا دراما " برنامج عَبَق الفخر والاعتزاز بما أنجزته في عالم الميديا .





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بابلو سعيدة

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